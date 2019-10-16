林國成退出親民黨 強調退黨不是為了加入民眾黨

2019-10-16 14:51

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林國成退黨 親民黨：無所悉

台北市議會目前已無親民黨議員席次

〔記者楊心慧／台北報導〕親民黨台北市議員黃珊珊今天辭去議員身份，接任台北市副市長，沒想到親民黨台北議員林國成早一步在本週一申請退黨，台北市議會目前已無親民黨議員席次。

林國成受訪表示，他確實離開親民黨，本來親民黨是第三勢力，才會選擇親民黨，親民黨過去起起落落，但始終堅持理念，不過，親民黨本來可以整頓第三勢力卻沒整頓，孤臣無力可回天，他覺得應該要離開了，一個小議員離開親民黨應該不會影響到親民黨未來。

至於是否加入台灣民眾黨？林國成表示，他和柯本來就很熟，有沒有加入民眾黨都不影響兩人交情，他退黨不是為了加入民眾黨，柯也沒有影響他作任何決定，退黨是個人的選擇，但未來不排除加入的可能，目前的狀況是沒加入。

詢問林若柯邀請是否會選立委或列不分區，林國成表示，未來要選的話會去評估，但任何可能性他都不排斥。

林國成「友柯」 女兒林珍羽現任民眾黨發言人

林國成與柯文哲交情不錯，被外界稱為「友柯議員」，過去柯文哲曾救過林國成長子，當時林的兒子因猛爆型心肌炎導致心臟及多重器官衰竭，心臟一度休克，是柯文哲和醫護人員搶救回來，林國成今受訪時也說：「親民黨對我有知遇之恩，但柯文哲對我兒子有救命之恩。」

林國成女兒現在是台灣民眾黨發言人林珍羽，上個月底就傳出林國成將加入親民黨的消息，但林國成當時澄清，表示不清楚消息從何而來，並無退出親民黨，也沒有要加入民眾黨的打算，沒想到如今仍退出親民黨。

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