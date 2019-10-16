壯大台灣、團結台灣、為世界台灣！ 賴清德籲僑胞回台投票

2019-10-16 12:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院院長賴清德展開美國輔選之旅，首站於當地時間15日晚間（台北時間16日上午）在舊金山出席蔡英文總統連任北加州造勢大會。賴清德表示，若總統蔡英文連任成功，絕對比國民黨總統提名人韓國瑜更加有辦法帶領台灣、壯大台灣。他也提出「為壯大台灣、為團結台灣、為世界台灣」三大目標，拜託海外鄉親明年1月11日回台投票，支持蔡總統連任、民進黨國會過半。

賴清德受到當地僑胞歡迎，僑胞熱情高喊「賴清德我們愛你」、「賴清德加油」。現場並播放總統蔡英文錄製影片。

賴清德致詞時，先是感謝海外鄉親出席大會，也談及民進黨總統初選時的心路歷程。他強調，他會來美國助選，這是民主的必然，和搭不搭配、和任何職務完全沒關係。

賴清德接著拜託海外鄉親，明年1月11日一定要回來投票，每張票都不能浪費，因為要完成三個目標。第一個目標，要繼續壯大台灣，蔡英文如果連任成功，絕對比韓國瑜更加有辦法帶領台灣、壯大台灣，希望大家為壯大台灣回台投票，讓國會席次過半，讓台灣繼續壯大。

賴清德說，第二個目標，是要團結台灣，合作對抗中共，捍衛台灣主權、守護民主自由，同時維護亞太和平。台灣是一個年輕的民主國家，也是一個勇敢的民主國家，國際社會非常稱讚台灣成功的民主故事。他棄醫從政，很了解台灣民主是很多人犧牲奉獻、辛苦打拚得來，更該好好珍惜。過去台灣社會因為國家認同認同分歧無法團結，已經造成很多問題，現在中國國家主席習近平提出「習五點」，台灣團結問題一定要解決，否則無法面對中國的併吞。

賴清德說，我們要用民主力量完成團結目標，一定要經過一遍遍選舉、用一張張選票淬鍊，如同打鐵、鑄鐵，一槌槌把「一個中國」」的雜念打掉，把捍衛台灣、守護民主自由的民意鍛鍊成鋼鐵般的意志，台灣自然團結。

賴清德說，第三個目標，回來投票是為了世界的台灣。台灣是世界的台灣，台灣民主非常珍貴，台灣戰略地位也非常重要，台灣絕對有條件抬頭挺胸面對各種艱難。在這場選舉，國際社會在看台灣下一個領導者，是不是有辦法捍衛台灣的主權獨立、維護台灣民主自由、有心結合台灣各方力量，防止中共武力犯台，他要向大家報告，過去三年，蔡總統證明她有這個能力。

賴清德說，這場選舉，他要拜託大家，明年1月11日一定要回來投票，總統支持蔡英文，讓蔡總統連任成功，立委支持民進黨候選人，讓國會能過半，不分區也要支持民進黨所提名的候選人。為了壯大台灣、團結台灣、世界台灣投一票。

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