澳洲大學生挺反送中 告中國總領事威脅人身安全

2019-10-15 23:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「反送中」運動引發澳洲、加拿大等國大學校園，發生多次支持香港抗爭者與中國留學生互嗆，中國政府甚至讚揚挺中留學生挑釁之舉。澳洲昆士蘭大學學生會代表帕夫洛（Drew Pavlou）遭中國駐布里斯班總領事徐杰、中國官方媒體點名為「反華分裂份子」，帕夫洛為此提告，要求徐杰道歉。

7月昆士蘭大學支持香港民主抗爭的集會遭中國留學生鬧場，帕夫洛曾兩度遭受攻擊。根據法院傳票以及相關文件，徐杰在領事館聲明中稱該場集會是「反華分裂活動」，肯定中國留學生「自發性的愛國行為」，之後中國社群網站、官媒「環球時報」以及澳洲一家中文媒體點名帕夫洛是集會主辦人，帕夫洛的社群媒體也被辱罵、死亡威脅言論洗版。

帕夫洛根據昆士蘭「和平與良好行為法」請求法院下令要求徐杰道歉、承諾不再有這類煽動行為，領事館撤下該篇聲明。他說，「我的確感覺我人身安全有危」，「我父母說，我可能得因為這些威脅搬家；他們也希望我不要再發聲，但是我覺得我得站出來說話」。

法院已發傳票，要求徐杰11月22日出庭。帕夫洛律師塔蘭（Mark Tarrant）說，徐杰的那篇聲明構成威脅，「中國官方機構在說的是，攻擊參與在澳洲校園和平示威活動的人，是愛國」，是在「煽動和合理化」攻擊帕夫洛，且分裂行為在中國可被判死刑。

現年20歲的帕夫洛向來批評中國政府以及昆大與中國之間的密切關係，曾率領校園示威要求關閉該校的孔子學院，也批評校長霍伊（Peter Hoj）與中國當局的私下關係，曾因此被校方拿他的入學和參選學生會代表資格當威脅。他現在正推動關閉該校的中國留學生組織「中國學生學者聯合會」（CSSA）。

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