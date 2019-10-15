香港人反抗》超狂！300頁港警濫權獨立調查報告書出爐

2019-10-15 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港警隊在長達4個多月的「反送中運動」中的執法為人詬病，甚至成為香港人對港府不滿的重要因素。民間製作了一份連同附錄共長達300多頁的《香港警隊的法定權力及監管》獨立調查報告書，上頭明確列出從6月10日至8月10日，香港警隊可能涉嫌違法的行為以及法條。

該份獨立調查報告書共分為4個部分，分別探討香港警隊的編制及法定權限、投訴警察及監管警權機制、警隊執行職務亦涉嫌違例的證據一覽，最後則是建議及總結。

而在「警隊執行職務亦涉嫌違例的證據一覽」的部分，該份報告使用公開的影片並且附上來源、時間、地點、警員涉嫌違反的法條以及對該事件做出簡述。目前，報告書已更新至8月10日。

該份報告書的編者在序中表明，香港特區政府拒絕成立獨立調查委員會來還原真相，糾正問題。「因此，我們希望從公開的資料入手，編撰本調查報告，整理有關警隊的法定權力及監管機制，以及在今次示威衝突中警隊涉嫌違例的資料，希望能就此歸納出成因及作出建議。雖然我們沒有權力傳召證人作出盤問，但一切皆從客觀事實出發，希望能做到鐵證如山。若能為香港出一分力，哪管人微言輕？不論最後結果如何，我們絕不輕言放棄。」並在其後表明，「將此報告獻給所有香港人。」

另外，除了中文版，英文版的調查報告書 也在今天也在連登討論區正式公開。

相關連結請見︰

香港警隊的法定權力及監管正文

附錄一：警察涉嫌濫權資料一覽 （六月十日至七月廿八日）

附錄一：警察涉嫌濫權資料一覽 （八月二日至八月十日）

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