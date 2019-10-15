竹縣議員替茶農陳情銷售困境 總統府將安排農委會了解

2019-10-15 21:08

［記者黃美珠／新埔報導］勞動黨籍新竹縣議員陳新源今天下午趁著小英總統造訪機會，原要率領一批茶農當面向總統陳情，懇請政府加強輔導、協助本土茶葉的銷售，以解決茶農目前面臨的困境。後經相關單位溝通，他改請作為東道主的鎮長林保祿代為面交，沒想到總統府方獲悉，立刻趕在總統抵達前先代表總統收下，允諾將安排農委會等相關單位下鄉了解民瘼。

陳新源說，近年政府鼓勵「茶園更新」，也有許多茶農響應，甚至復耕。以新竹縣為例，茶園從10幾年前的500多公頃逐年下降到2015年的351.82公頃，到達最低點後才又逐年回升。到去年茶園面積已經超過400公頃，年產量也回升到400公噸以上。

然而，政府輔導茶農生產之餘，輔導銷售的力道卻有限。今年許多茶農面臨製茶工廠因庫存太多、拒絕收購茶青的困境。

另外陳新源也說，消費者在薪水漲幅追不上物價，或薪水中極高比例要用在房屋支出上，使得日常飲食支出預算吃緊之下，商家與企業顧及消費能力，唯有壓縮成本，以致大量採購廉價進口的茶葉以製成手搖茶或各類茶製品，最後導致本土茶葉的銷路也大受影響。

新竹縣政府農業處表示，新竹縣的東方美人茶已經打出知名度，近年出現茶青不足問題，所以縣府才鼓勵茶園復耕，以解決東方美人茶的茶青不夠。

該處直言，確實國內目前進口茶葉很多，價格也比台茶茶葉具有競爭力。他們也接獲製茶廠春茶茶青收購太多，以致庫存過多的狀況，但因不便干預自由市場機制，未來會加強輔導茶農多角化經營、提昇茶園管理水準、以及建立受信賴的食安機制，以此增加本地台茶茶青的競爭力來協助茶農。

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