採果砸中虎頭蜂窩 老婦全身遭螫不治

2019-10-03 22:32

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣傳出一名老婦在採果過程，果實正好砸中虎頭蜂窩，婦人全身遭蜂螫而傷重不治的憾事；縣府農業處提醒，要預防遭蜂螫，野外應「低調慎裝」，避免「針蜂相對」 ，最好的辦法是敬而遠之，不要招惹。

縣府表示，據統計，新竹縣捕蜂通報一年接獲約1500到2000件，以竹北、竹東、湖口等人口密集的地區居多。自去年起，這項為民服務的業務，統一由農業處委外執行，2018年編列142萬元（含中央補助42萬），共執行355件；經費用罊時，則暫由消防局協助。

今年縣府加倍預算，編列284萬元（含中央補助84萬），7月18日起委外捕蜂，迄9月初執行710件用罊，經辦理合約擴充，9月28日起恢復執行。預計明年的捕蜂經費會再增加。

警方最近接獲報案，一名老婦在自家農地採果時，未發現虎頭蜂聚集築穴在旁邊一棵樹上，果實掉落後正好砸中，虎頭蜂一擁而出攻擊，造成老婦昏迷，送醫急救仍不幸回天乏術。

農業處森林暨自然保育科表示，夏季和入秋是虎頭蜂活動時節，從事野外活動時，避免虎頭蜂叮咬應注意事項： 第一個原則就是遠離，不要主動攻擊虎頭蜂；第二個原則，虎頭蜂喜歡顏色鮮明且具有芳香味的花卉植物，因此衣著要以淺色為主。

第三點，不可以擦香水、化粧品；第四點，前往山區儘量戴帽子，穿長袖、長褲，減少皮膚暴露在外的機會；第五點，避免走入無人跡的草徑，吃剩的果皮、食物及垃圾應包好妥善處理，以免引來毒蜂。

簡言之，野外「低調慎裝」，避免「針蜂相對」；倘遭虎頭蜂螫咬，應儘速離開，以免引起蜂窩內的蜂群集體出蜂巢攻擊，並應儘速就醫。民眾若發現居家附近有蜂窩威脅，可打119求助摘除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法