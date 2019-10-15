小英行銷美味新埔柿餅 承諾連任將台3線客庄推向世界

2019-10-15 20:52

［記者黃美珠／新埔報導］總統蔡英文今天下午趁著到新埔鎮參拜當地香火鼎盛的與天宮、廣和宮之際，也應鎮長林保祿之邀，先到參訪鎮公所1樓的新埔遊客服務中心，並出任新埔柿餅1日行銷大使。蔡英文面對鄉親時打出她2016年上任後所推動的浪漫台3線等政績牌，強調執政前幾年在「打地基」，現在地基打好了政績一一呈現，請大家再給她4年，也給年輕的、新竹縣第1選區民進黨立委參選人周江杰機會，讓他們2人一起執政，一起服務鄉親，讓新埔等客庄的發展越來越好。

總統蔡英文說自己本來就愛吃柿餅，有人從客庄到台北看她也都會帶上1盒。她說新埔柿餅真的非常好吃，不會太甜、大小剛好、口感剛好，她覺得大家都應該來試試。

小英說，她的浪漫台3線計畫，就是客庄的復興運動，希望把客庄最美、最好的1面呈現出來，邀請全台或是全世界的人都來體驗客庄文化和生活方式。典型的新埔鎮雖在台3線的支線上，但絕不是「蛋白區」，而是另1個「蛋黃區」！

她執政以來，不論是客委會或文化部對於客庄的文化和客庄的種種建設都優先，只要再給她1次機會、再給她4年，她相信台灣的客家一定會是世界客家文化的中心！

她也借新埔鎮長林保祿在遊客中心中提到，當前很多國人在地旅遊都到新埔。她說這是因為政府加碼補助國人到客庄旅遊，實際見證和感受客家文化之故。

更重要的是，現在也有越來越多的國際旅客來到台灣、進入客庄旅遊，就連她在接待外賓時也會主動推薦這些外賓到客庄一遊。

小英請鄉親在這次的選舉務必要記得：現在所有的計畫一定要給蔡英文再多4年的時間，把這些計畫做得更好、更完整、更大，讓更多人能夠到客庄來享受客庄的風情，也把客庄的文化一一保留下來。

她話鋒一轉又說，請給年輕人1個機會、也就是周江杰！肯定他留在家鄉，要在家鄉繼續努力。當場喊出「蔡英文選總統，周江杰選立委，我們兩個要一起執政，要一起服務鄉親！」獲得滿堂「蔡總統加油！」、「周江杰加油！」之聲回應。

她還說，自己執政的過程前面幾年當然比較辛苦，因為在打地基，她做了很多改革、得罪了一些人，但這一些都是為了台灣的長遠發展。

如今打地基的時間已經過了，現在執政成果一樣一樣的呈現出來，讓大家感受到民進黨是個很認真的政黨，是個很願意面對問題、解決問題的政黨，是一個很願意去改革過去長久累積下來的問題，讓台灣可以大步跨出、走向未來的政黨，更重要的是我們是有決心保衛台灣主權的政黨。

蔡英文呼籲國人堅持我們的主權、家園、以及民主自由，所有人團結起來共同面對外來的壓力，什麼問題就都可以解決，再困難的事情都可以克服。客家人硬頸的精神就是台灣精神！

鎮長林保祿說，他趁著新埔柿餅正值產季的時候，邀請來新埔廣和宮、與天宮上香的小英總統幫忙行銷柿餅。下午致歡迎詞時他還公開挺小英，呼籲鄉親大家讓小英能再次帶領中華民國台灣向前行。

廣和宮管委會主委潘鵬仁說，小英政府推動的浪漫台3線確實非常成功，他希望中央未來能多多給新埔更多的發展和進步，所以也公開祝福小英和周江杰心想事成，高票當選。

身為新竹縣第1選區立委參選人的周江杰說，小英總統執政不分藍綠，只要鄉親有需要的，都全力支持。他拜託大家全力支持小英順利連任，也請大家給他一個機會，他會為新埔的未來努力。

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