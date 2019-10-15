澎湖王再戰立委？ 林炳坤密集舉辦感恩餐會

2019-10-15 19:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖立委選舉藍綠對決局面傳出變數，無黨團結聯盟主席林炳坤將在18、25、26日密集舉辦馬公本島4鄉市感恩餐會，宴請村里長、代表與地方意見領袖等重要人事，動機保密，一般預測與林炳坤是否宣布參選立委有關。

無黨團結聯盟主席林炳坤原本預期會捲土重來，但國民黨內部民調，現任議員歐中慨民調較高，獲得提名，加上突然傳出債權公司向澎湖地方法院聲請林炳坤破產獲准，雖然他立即提出申覆抗告，但隨後退出地方報社經營，又傳出服務處包裹售出，似乎有全面淡出澎湖政壇趨勢。

就在各界認為林炳坤可能無意參選立委之際，卻傳出舉辦3場感恩餐會，首場感恩餐會10月18日在赤崁的韓湘館席開10桌宴請白沙地方人士、10月25日澎澄餐廳宴請湖西馬公地方人士、10月26日西嶼星月灣宴請西與地方人士，宴客名單是林炳坤的夫人張端美親自一個一個打電話通知，但未告知宴會動機，讓外界議論紛紛。

由於林炳坤已著手處理澎湖資產，有人認為他是透過餐會向長期支持地方樁腳告別，但也有消息傳出，林炳坤可能會透過第三勢力參選，或是交由夫人張端美、嫡系子弟兵副議長陳雙全代表參選。但林炳坤人在國外，動機無法證實，一切可能要在25日湖西馬公感恩餐會場上揭曉，讓下屆澎湖立委選戰充滿變數。

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