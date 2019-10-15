「蔡想想」有口福！鄭朝方手作寵物鮮食 小英大讚好窩心

2019-10-15 19:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文今天破例捲起袖子，與新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方，在竹東阿金姊工作坊上演DIY處女秀，一起手作寵物鮮食和「神氣蘿蔔」；一見「想想特調漢堡排」熱騰騰的出爐，小英總統大讚好窩心，並肯定台灣農業加工結合社會企業及寵物新創產業。

蔡英文今天下午2點多來到竹東阿金姊工作坊，在鄭朝方的安排下，蔡英文總統戴上手套，由工作人員指導手作寵物鮮食，為愛貓「蔡想想」及「蔡阿才」製作在地農產特製的「想想特調漢堡排」。鄭朝方表示，蔡想想是他的好朋友，要請總統幫忙轉交給蔡想想，至於蔡阿才的漢堡排就由小英總統製作。

蔡英文與鄭朝方也體驗製作「神氣蘿蔔」，食材來自阿金姊工作坊與竹東拙茁家園慢飛天使栽種的洛神花以及人蔘蘿蔔，象徵吃下去能夠神氣滿滿。蔡英文讚賞阿金姊工作坊的社會企業理念，感謝阿金姊團隊願意做政府最強力的後盾，善盡社會責任，幫助社會上較弱勢的族群，讓院生幫忙剝酸桔果皮、去籽等工作，自己賺取收入獲取成就感。

蔡英文也大力肯定鄭朝方，大學畢業後就投身在偏鄉服務，在公益團體擔任第一線的志工，現在將在地資源連結社會企業，並行銷推廣，是個名符其實的最佳代言人。

鄭朝方則說，針對動物保護、寵物照顧結合新創產業，都是他十分關心的議題，未來也會持續推廣，希望能保護、保障每一個生命都能夠健全的成長。

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