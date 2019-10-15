高市議員要求韓國瑜請假後 捐一整年薪水繳庫

2019-10-15 09:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜可能即將請假投入總統大選，高雄市議會青連線議員今早召開記者會，要求韓國瑜正式請假後，除了要向市民道歉，更應捐出一整年薪水、約230萬元繳庫。

民進黨議員林智鴻表示，屏東客家群組已發出10月16日下午，韓國瑜將前往屏東六堆忠烈祠，成立客家後援會，與外傳的流程相同。

他說，韓國瑜請假後，將無法履行高雄市長職務長達87天，市民沒有發大財，農漁產品訂單執行率不到6％，北漂返鄉也還沒有實現，反而市長要北漂了。

林智鴻強調，韓國瑜選擇請假選舉，就是選擇一條能撈就撈的路線，把高雄當備胎，他要求韓國瑜請假第一天，就把整年薪水大概230萬捐出來繳庫，「因為這是高雄市民納稅的錢，讓你當市長、做好高雄市政的錢，結果你卻落跑。」

民進黨議員李喬如則說，她服務處接獲很多電話，不允許韓國瑜請假，她要求韓國瑜在請假第一天，應該向高雄市民道歉，並在請假後，不可動員行政資源進行選舉。

另位民進黨議員黃文益更痛批，韓國瑜沒有格局氣度，市府對於是放有薪假或無薪假，斤斤計較，「這樣的人沒有格當市長，沒有格領導台灣未來」。

高雄青連線議員並製作一張高雄市公僕請假單的看板，上頭署名是韓國瑜，將請假3個月，批示是「不准」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法