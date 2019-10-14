大巨蛋強渡關山！不顧異見 都發局長拍板疏散電腦模擬通過

2019-10-14 18:28

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋今下午第7次闖關台北市都市設計審議委員會，即便遠雄電腦模擬「最差情境」未過，台北市政府則由都發局提出，大巨蛋園區部分空間淨空方案，遠雄經過討論也同意；都委會主席、都發局長黃景茂示意要通過電腦模擬，即便現場議員、都審會委員有疑慮，黃景茂仍不顧反對，稱「委員有共識原則上修正通過」，強渡關山。議員也指這也坐實外界傳聞，北市府高層要黃景茂「拿出勇氣決落下去」。

與會的台北市議員林亮君、簡舒培齊打臉，指遠雄日前稱「最差情境」電腦模擬當機，但英國軟體設計公司發現，是人員逃生跑得非常緩慢；遠雄代表卻在都審會現場，怪罪當機是媒體寫成。但現場媒體立刻查證發現，遠雄提交市府會議記錄也寫「當機」。

大巨蛋電腦模擬未過，都發局報告則指出淨空方案，針對大巨蛋園區5個壅塞點，遠雄提出管理機制，但北市府仍認為不足，會爭取地面層空間退縮，至於建物及戶外景觀則爭取做為避難空間，這才是電腦模擬回饋的重點，都發局謹慎綜合各面向評估、建議，希望商場棟及影城棟兩個轉角的一樓作為半戶外空間；並獲得都審會委員支持。

經冗長討論，遠雄巨蛋總經理湯佳峰原本聲稱，模擬是工具，找出缺失、提出對策，對症下藥，但委員提出一樓有些地方淨空，「我可以保證對逃生避難沒有幫助」，因防災避難是希望人盡快離開、離開建物，而非折返。遠雄企業團人員討論3分鐘後，又說配合委員會，對外部空間有優化幫助，但又強調不該以個案去要求，應討論通案。

不顧在場意見 黃景茂：「有共識」原則修正通過

黃景茂詢問都審會委員是否有異見，看現場無委員說話，準備示意防災議題要做決議出決議。簡舒培意識到都發局要讓電腦模擬過關，疾呼「這不是開玩笑嗎」、「不然乾脆說不需要電腦模擬」，而委員沒有講相關意見，就要鼓掌通過，都審會也沒釐清遠雄同意空間淨空，到底折換到多少逃生的空間時間，委員都不知道，怎麼通過？

現場有委員呼應說，希望遠雄再針對電腦模擬三個情境進行模擬，得知改善狀況；另有委員也說，要釐清到底新增多少疏散空間，才能如議員所說能有效爭取逃生時間？

未料，黃景茂又詢問委員有無意見，接著不顧現場委員異見、議員質疑，就說「委員有共識原則上修正通過」，並強行通過電腦模擬；引發現場譁然，就連記者室媒體們也驚呀過去沒發生這種狀況。都審會也接續討論大巨蛋交通疏散議題。簡舒培質問黃景茂「你有什麼壓力？」黃景茂僅回「沒有壓力」。

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