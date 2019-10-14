陳杰狂轟國民黨逼跳船 國民黨：參選、詆毀情節重大

2019-10-14 15:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕前國民黨立委陳杰於本月1日宣佈成立競選總部，參選明年彰化縣第2選區立委，國民黨彰化縣黨部考紀會呈報黨中央，建議開除黨籍，全案黨中央目前核定中，而已從日本回國的陳杰今天在競選總部召開記者會，砲火四射猛批縣黨部開除黨籍無正當性和合理性，再轟通過黨內初選獲提名的張瀚天的參選資格，縣黨部霸氣回擊，表明對陳杰一再詆毀縣黨部，深表遺憾與嚴厲譴責。

「這樣的國民黨還有救嗎？」記者會一開始，陳杰和支持者高喊抗議，引述英國首相邱吉爾的話說：「這是一場本來可以避免的不必要戰爭！」強調他對黨的不滿更砲轟沒有原則、沒有黨魂的國民黨，終究會被人民唾棄！

陳杰說，彰化縣黨部建請國民黨考紀會開除他的黨籍，該動作凸顯2大錯誤，一是違反黨章，提名1位不具有初選資格違反排黑條款的候選人。二是立委選舉都還沒有開始受理報名登記，國民黨彰化縣黨部會不會操之過急？啟人疑竇。

陳杰說，要參加奧運比賽，必須合法取得入選門票，連國民黨初選資格都沒有的人，國民黨都可違反黨章予以提名，這樣的政黨已喪失黨魂，他不與連參賽門票都沒有的人一起參賽，儘管他登記初選，但未參與初選，因為沒有通知陳杰派員監聽民調，也沒有通知協調選擇民調公司，黨部自行進行初選，卻要他承認初選結果，這不是霸王硬上弓嗎？

對此，國民黨彰化縣黨部透過新聞稿強調張瀚天才是正藍軍，新聞稿中指出，縣黨部舉辦各區立委黨內初選均秉持公平、公正、公開之原則，針對陳杰同志質疑張瀚天同志參選資格問題，本會依據中央組織發展委員會108年5月3日108組選字第015號函暨中央考核紀律委員會108年5月10日108考字第119號函復，明確說明「張瀚天同志符合參選資格」。整個初選過程均遵照中央規畫的時程與作業辦法進行，一切可受公評。

新聞稿指出，陳杰初選未獲提名後仍參選動作不斷，並於10月1日成立競選服務處，公開宣布參選第2選區立委，明顯違反黨紀。本會依據彰化市考紀會陳報事證及建議開除陳杰黨籍決議事項，召開縣黨部考紀委員會，陳杰違反黨紀事證明確，黨員違反黨的決議、惡意攻訐本黨致損害黨之利益，情節重大，經出席9位考紀委員舉手表決，全數通過依據彰化市考紀會建議開除黨籍之處分。

對於陳杰指涉參選資格，張瀚天表示，在選舉過程中，每一個競選團隊都不應該有惡意的批評抹黑跟攻擊，因為批評抹黑別人不會讓自己變得更好。

張瀚天指出，從參與黨內初選開始，就希望這是一場「君子之爭」，打的是正面選舉，以努力贏得選民的信任。初選已經告一段落，現在已經到了選前關鍵時刻，希望候選人們都向前走，他的態度始終相同，對於任何人的參選都予以尊重和祝福，他會拚全力，為國民黨贏得第2選區的關鍵這一席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法