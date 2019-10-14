2檢舉魔人檢舉交通違規年達8000件 交通部研議設立天花板

2019-10-14 11:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年民眾檢舉交通違規案件暴增，有立委指出，新北2名檢舉魔人一年檢舉件數達8000件，且檢舉人無須到案說明，全數交由基層員警查證，大量的檢舉件數造成警力不堪負荷，甚至有基層員警因此患有黃斑部病變，不敢待在原單位，要求交通部研議設立檢舉件數天花板。交通部長林佳龍承諾，將與內政部警政署研議。

立委葉宜津指出，過去呼籲執法員警，違規檢舉不是為了開罰單，而是為了交通安全，因此不能偷偷摸摸躲起來拍照，結果公權力不能這樣做，檢舉達人卻可以，，甚至有檢舉魔人，例如新北就有2名檢舉魔人一年檢舉案件達8000件，台北市第1名則有7779件。

葉宜津認為，檢舉魔人偷拍車牌、跟蹤車主行蹤，已違背個人隱私權。

葉宜津表示，基層員警面對這些違規案件，完全無勸導空間，且這些檢舉案件有時角度或影像不清楚，檢舉人不用查證、也不用到案說明，反而是警察一天到晚盯著電腦，光是台北市平均每位員警就要處理6000件檢舉案，甚至看到罹患黃斑部病變，不敢待在原單位。

葉宜津說，這些案件多是檢舉違規停車、轉彎變換車道、闖紅燈、跨越雙白線行駛，不是說沒關係，但這些檢舉無立即性的危險，卻影響基層警力，要求交通部研議是否需要設置檢舉天花板，例如一天最多只能檢舉一件。

路政司長陳文瑞表示，當初認為讓民眾自發檢舉，可補足警力不足，近年檢舉案件確實有增加，但只要不影響到交通秩序或安全處理就可免舉發，改用勸導，若是檢舉案件事證不明確或屬於違規情況較輕微的，警察機關可不處理。

但立委葉宜津表示，警察機關若不處理，可能背上「吃案」的罪名。

林佳龍承諾，未來將跟內政部警政署研議可行方案。

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