中選會委員案》遭疑色彩濃厚 邱昌嶽、黃秀端自清中立公正

2019-10-14 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政、司法及法制委員會今聯席審查「中選會委員提名案」，其中，國民黨團點名東吳大學教授黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽2人色彩濃厚，將嚴格審查；對此，邱上午受訪時強調，「沒有所謂色彩問題，我們只屬於中華民國，是國家的公務員」。黃則說，「她會扮演好公正角色」。

除了黃秀端、邱昌嶽，中選會委員被提名人還包括高雄大學財經法律系教授陳月端、政治大學政治系副教授林超琦，及成功大學政治系副教授蒙志成。

針對媒體曾報導，邱昌嶽去年擔任總統府第二局局長時，遭爆疑有婚外情，但仕途不受影響，被認為與綠營高層關係匪淺。邱表示，媒體這樣解讀有點太超過，事實應回歸真正的理性辯論，自己沒有什麼好抱屈的，因為他是公務人員、事務官，本來就是要行政中立，沒有所謂色彩問題。

邱昌嶽強調：「我們只屬於中華民國，是這個國家的公務員」，從任職第一天到到最後一天都是這樣的想法，絕對不會改變。

邱昌嶽指出，內政部官員擔任中選會委員早有先例，主因是辦理選舉事務過程中，與內政部有許多合作，包括地方民政資源需內政部協調；戶政方面，涉及候選人身分及連署人查對，選舉名冊編造等，都需戶政幫忙；執行選務過程，警政力量也很重要，包括查賄、選票安全及治安問題，都需內政部協調。

至於曾擔任公民監督國會聯盟理事長、民進黨廉政委員而遭到質疑的黃秀端則強調，她不只擔任民進黨廉政委員，也在台北市前市長郝龍斌任內擔任廉政委員，她能扮演公正角色，自己從來沒有民進黨籍。

對於外界擔心中選會「綠油油」會出選戰奧步，黃秀端說，中選會不可能扮演這樣的角色，會公正辦理選務。媒體詢問，中選會主委李進勇曾有民進黨籍，是否不中立？黃認為，每個人都有自己的偏好，但關鍵是在職位上能否扮演獨立機關、中立的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法