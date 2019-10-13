韓國瑜夫妻被批習慣遲到…韓選辦：太沉重了

2019-10-13 16:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜及妻子李佳芬遲到狀況頻傳，被外界認定為習慣遲到，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千今受訪表示，身為不是國家元首、沒有行政資源的候選人，在趕行程時難免有些困難跟疏漏，講習慣遲到可能太沉重了。

孫大千今出席出席老人福利協進會慶祝老人節及表揚全國模範老人頒獎，會後受訪被問到韓國瑜何時開始請假？孫大千說，韓國瑜現在手邊還有些工作需要儘快完成，韓陣營了解到國政和市政之間的衝突必須盡快解決，會在韓做出最後決定後，盡快跟大家說明報告。

對於韓國瑜及妻子李佳芬近期行程疑似有刻意跟前總統馬英九錯開的狀況，遭解讀為刻意安排，孫大千指出，未來會有非常多場合跟機會讓大家看到馬前總統跟韓市長夫婦大家一起同台、同框，請大家拭目以待，不用擔心。

至於韓國瑜夫婦遲到的情況，孫大千表示，要看怎麼界定遲到的定義，先前在台中的造勢場合，據他了解，李佳芬是按照跟主辦單位約定的時間到達現場的，而國父紀念館的造勢場合是李佳芬在參加前一個活動有所延誤，沒有辦法趕上高鐵所致。

孫大千說，身為一個不是國家元首、沒有行政資源的候選人，在趕行程的時候難免會有些困難跟疏漏，這一點希望大家能夠諒解，講「習慣遲到」可能太沈重了，相信我們都可以體諒身為一個候選人，趕行程的過程中難免會面臨這樣的狀況。

對於韓國瑜近期民調下降，孫大千認為，民調下滑在9月16日選舉格局有所變動後，就是可以預知的結果，就像「選票不滅定律」，當「郭柯聯盟」決定不角逐總統大選的時候，屬於「郭柯聯盟」的選票就會有不同去處，其中最大一部分10%的選票會流向蔡總統，9月16日當晚蔡總統就吃了一顆大補丸，但原本跟著「郭柯聯盟」離開國民黨的5%到8%的淺藍選票因為國民黨並沒有正式的走向整合，反而進入實質分裂，這些選票恐怕需要一段時間才會沈澱跟回流，但對於這一點韓陣營充滿信心，10月底以前會讓民調打平，11月中希望能夠走向黃金交叉。

對於有媒體人爆料國民黨在啟動「換連3.0」期待2024大選卡位，孫大千說，有些有心份子想盡辦法見縫插針，只有一個目的就是希望裂解國民黨、分化國民黨，國民黨所有政治人物都不會上當，也希望「庶民夥伴」對這些訊息聽聽就好，當做笑話就可以了。

孫大千也說，國民黨不會擔心分裂投票的問題，總統跟立委本來就是結合在一起競選，總統、立委雙雙勝選是共同目標，韓國瑜會努力當最強母雞，相信國民黨提名的立委參選人也會努力當每一隻最強的小雞。

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