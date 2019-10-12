輔選蔡宜芳 柯P坦言：北市第七選區很難打

2019-10-12 17:59

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲今替第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳站台，柯文哲坦言這區很難打，雖然不一定會成功，但不做一定不會成功，蔡宜芳則認為，很難的事情還是要做，不是說難的事情就不挑戰，她也強調這幾天跑下來認為選民對她的接受度蠻高的。

柯文哲表示，該選區有老將費鴻泰，另位參選人又擔任3屆議員（指許淑華），要贏其實不容易，其實蔡宜芳是清大材料工程學的博士，她實驗都做完，僅剩寫論文就能拿到博士。他認為，台灣要成為現代化國家，必須要走高科技，所以有時候讓一些所謂高科技的女性，若她願意出來做事，還是要給她機會。

柯文哲坦言，要贏不容易，但要有騎一日雙塔的精神，每次遇到困難時就會告訴自己，都已經騎過一日雙塔，就表示做不一定會成功，但不做一定不會成功，所以抱持勇往直前的精神前進就對了。

媒體詢問蔡宜芳，外界認為她和許淑華重疊性質高，蔡宜芳表示，她覺得還好，重疊性還好，費鴻泰和許淑華現在都往中間靠攏（指拉中間選民的票），目前還是中間選民佔多數，深藍和深綠其實就只有5％，是他們要搶我們這塊，不是我們要搶他們這塊。

柯文哲說，許淑華和蔡宜芳風格、調性差很多，他們還是那種傳統的政治人物，「我們宜芳還是比較新品種不太一樣。」至於對上老將是否有信心？蔡宜芳表示，很難的事情還是要做，不是說難的事情就不挑戰，如果難的事情都不挑戰，那永遠不會進步往前走，「我覺得選民對我的接受度蠻高，他們都蠻喜歡我的。」

柯文哲最後則說，該選區在台北市是社經地位最高的地方，有時用一個較新、高學歷，不好意思說顏值高的，就是高學歷、高顏值、年輕的，也許在這地區有機會。

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