白宮網站連署承認台灣是國家 外交部：美國人自發性活動

2019-10-12 14:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國白宮連署請願網站7日出現一個呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，按照白宮請願網站規定，請願案若能在30天內獲得10萬人連署，白宮官員將會在60天內回應，截至12日中午為止，已有超過4萬3千多人連署。

對此，外交部發言人歐江安表示，已注意此項請願提議，相關請願案為美國民眾自發性活動，我國政府表示尊重。外交部將密切注意請願案的後續發展，未來也將持續透過台美現有良好合作基礎與機制，深化雙方在各領域的友好夥伴關係。

這個請願案，是由署名「K.W.」的人士發起，呼籲「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家，一如超過60年來的狀況」。

請願發起人在請願網站寫道，台灣獨立自治已有60年，住在這個島國的2300萬台灣人民，是其他亞洲國家的典範，有鑒於台灣在1996年以無流血方式從威權獨裁轉型至民主政體，並舉辦首場總統大選。

發起人表示，台灣是個領袖國家也是美國夥伴，並提供其他國家人道援助及在災難發生時派遣救難隊。除此之外，發起人說，台灣是美國在太平洋地區戰略夥伴，也是協助圍堵中國的重要盟友。

發起人強調：「台灣2300萬民眾是時候在聯合國擁有代表（台灣是唯一一個在聯合國沒有代表的國家），但唯有美國正式承認台灣，讓其他國家起而響應，這件事才可能發生。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法