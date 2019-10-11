質疑柯「還債500多億」騙人！財經女神發現疑點

2019-10-11 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕財經女神胡采蘋查閱台北市政府資料、媒體報導及市議員質詢內容後，質疑台北市長柯文哲宣稱「還債500多億」是騙人的，實際上是挪用其他錢來虛報數字；這種情況若發生在上市公司「就是財務造假」，直指柯文哲應該為說謊感到慚愧。

財經專家胡采蘋今（11）日發臉書表示，所謂「柯市府還債530億」，是挪用捷運重置基金來還，日後還要「補回來」，所以不算是還錢，「這如果是上市公司，就叫做（作）做假帳，騙投資人騙股東，總經理根本應該下台」。

文中寫道，每次北市府說的挪用數字都不一樣，一開始說挪292億，5月卻說230億已「全數歸還」；據昨日出爐的質詢資料，北市府又向富邦借300多億，那先前到底挪了292億還230億？若有多借的錢，是否代表還有挪動其他錢？還是說初始新聞稿中的318億元全是挪用的，都需要還？

胡采蘋狠批，北市府這種財務調度不能宣稱還債530億，而是欺騙，「柯市長說什麼台北市再借新債300億很慚愧，這就是騙人，你慚愧的應該是你說謊」。她認為，對於說過謊的人要持保留態度，財務尚可如此摻水，就更不用說參雜各種似是而非語言的政治主張了，並表明「I don't trust this guy（我不相信這個傢伙）」。

胡采蘋也說，市政府舉債很正常，問題是「過度舉債」、借了根本還不出的錢，因此把還債當作施政指標，中間有很多荒謬。她舉例，北市是全國GDP最高的地區，享有最高的中央撥款，償債能力本來就高，「你一天到晚攻擊陳菊債務高，但高雄市的收入能力、資源配置，跟台北市就是不一樣，這是很不誠實的比較，欺騙性很高」。

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