國際紛釋善意 本土社團籲：把握良機建構台灣正常國家

2019-10-11 17:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣社、台灣北社等本土社團今天共同召開「把握良機，建構台灣正常國家」記者會，台灣社社長張葉森在會中指出，近來國際社會紛紛對台灣釋出善意，台灣應趁此機會謀求抗中保台力量，將台灣建構為正常國家，並積極加入國際社會，讓台灣長治久安。

張葉森指出，去年民進黨期中考試雖然大敗，但今年初中國國家主席習近平提出了「一國兩制台灣方案」，讓大家很擔心，進而救了民進黨，今年6月香港爆發反送中運動，更激發台灣人「今日香港、明日台灣」的危機感。

張葉森表示，近來國際社會紛紛對台灣釋出善意，陸續通過友台相關法案，捷克首都布拉格也決定與北京解除姊妹市關係，台灣應把握此機會，積極謀求抗中保台的力量，來建構台灣成為一個正常國家，同時也希望2020年選舉，可以選出高EQ、高IQ且能領導台灣向前行的總統與更健全的國會。

張葉森強調，歐盟、美國等先進國家長久以來所認定的都是台灣，不是中華民國，民進黨已執政兩次，應讓人民知道台灣跟中華民國、中國沒有關聯，也期待以美國為首的民主國家能鼓勵台灣走向正名，因為現在正是最好的時機，政府應勇敢落實台灣主權。

台灣北社社長李川信以近日中國網友抵制日本漫畫「灌籃高手」作者井上雄彥為例，指此事讓全世界看到中國的蠻橫無理，也讓世界認清共產黨的嘴臉，現在國際社會都已向台灣遞出橄欖枝，期待台灣民選總統能運用各種方式提出訴求。

台灣中社秘書長董建宏也提到，近日中國因火箭隊領隊支持反送中，竟動用所有力量抵制NBA，做法完全違反民主社會的價值觀，這種把自己當老大的「天朝」邏輯，證明了共產黨的統治有多可怕，台灣應聯合全世界所有支持民主的人，讓全世界看見台灣。

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