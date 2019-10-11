蔡英文：明年選舉是守護台灣VS被逼統一的選擇

2019-10-11 16:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統大選倒數3個月，總統蔡英文今日下午分別至南港玉成福德宮、松山台北府城隍廟參拜，並與當地信眾熱情合影；蔡總統於城隍廟致詞強調，明年總統大選非常重要，要選擇能守護台灣、堅守主權的人，還是選擇被逼上走上統一的那條路，台灣人一定要團結用選票告訴全世界，投給能保護台灣、守護台灣的蔡英文。

蔡總統表示，今日特別來感謝神明保佑台灣平安，民進黨這一次在松山選區提名許淑華選立委，這一次一定要團結一致，讓立法院過半，蔡政府才能夠做事。

蔡總統指出，這幾年執政通過許多預算照顧老人和青年，相關國防建設都需要立法院支持，所以要拜託投給蔡英文一票、許淑華一票、民進黨一票，明年2020選舉非常重要，要選擇能守護台灣、堅守主權的人，還被逼上走上統一的那條路，這場選舉的選擇非常重要，一定要團結把票投給能保護台灣、守護台灣的蔡英文。

蔡總統提及，再給她4年台灣經濟會更好、台灣社會福利會更好、台灣國防建設會更強、台灣主權會更加堅強，沒有選舉是一定穩的，所以大家明年一定要出來投票，要告訴全世界這是台灣人的選擇，台灣人要民主、自由、尊嚴、主權。

蔡總統呼籲，這一次不是只有選總統，立委選舉也很重要，許淑華當議員非常照顧地方，服務案件高達上萬件，台北府城隍廟因為台鐵地下化建設受影響，許淑華都有來幫忙，雖然來自外面壓力很大，只要台灣人有信心，一定能夠達成。

蔡總統認為，只有團結的台灣才能面對總總挑戰，台灣從來不缺挑戰，這麼多年來大家一樣一樣克服，最重要是台灣人要團結，2020年要展現台灣人團結的一面，用選票告訴全世界台灣人的選擇是什麼，「一定要去投票，要投蔡英文一票！」

蔡總統感性地說，這幾天因為國慶真的很忙，不過再怎麼忙今日看到大家真的很高興，做各位的總統「我覺得很驕傲」，未來大家一起來打拼。

民進黨松山選區立委參選人許淑華表示，台北府城隍廟是守護台北最重要的廟，蔡總統是守護台灣的最重要總統，更是最愛台灣的總統，明年1月總統大選唯一支持蔡英文，大家更要對抗「親中立委」，支持守護台灣的候選人。

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