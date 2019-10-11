柯文哲訪基隆 國民黨立委提名人現身高喊「我也是柯粉」

2019-10-11 16:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今天下午到基隆委託行參訪，國民黨基隆立委提名人、前議長宋瑋莉現身力挺，還自稱：「我也是柯粉！」合照時她還問柯文哲：「我的履歷表你都看過了」，柯文哲則回說，她做人還不錯，可以當議長，有一定的實力，但柯也坦言，現在民眾黨在基隆沒有人，找人沒有那麼容易。

柯文哲今天在前行政院長賴清德的姪子、基隆仁愛區議員童子瑋陪同下參訪基隆委託行，柯還稱讚童子瑋是很有腦袋的年輕人，很有sense，並與童子瑋合唱「憨人」，媒體詢問柯文哲，會不會找童子瑋加入民眾黨，柯說「再說」，這次只是來看看城市設計，還沒有想到那邊，為什麼要那麼緊張。

柯文哲說，賴清德是念成大的，賴與他的老師根本同一批人，成大跟台大系出同門，賴以前的衛生局長是台大的，大他兩屆，台灣小小的，這很正常，問來問去當然會遇到親戚朋友。

另外，媒體詢問，下星期民眾黨要公布第二波立委提名名單，外傳柯文哲有意在陳菊子弟兵劉世芳的選區提名人參選，對此，柯文哲說，台灣現在跟政治沾得上邊的，85％不是藍就是綠，純粹素人很少，除非20幾歲學校剛畢業，隨便碰也碰到藍的綠的，不會刻意跟誰過不去，「要針對誰？你們想太多了。」

宋瑋莉說，柯文哲是非典型政治人物，很多選民說她和柯文哲很像，很直白，她相信黨也會贊成，為了台灣好尋求各跨黨派及無黨的支持。

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