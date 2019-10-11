柯P陪子弟兵板橋拜票 「Z9」吳達偉：居住正義需實施囤房稅

2019-10-11 15:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市長柯文哲上午陪著子弟兵、板橋東區立委參選人吳達偉和土城三峽區無黨籍的李縉穎在板橋掃街拜票，並且到板橋的接雲寺、慈惠宮參拜，同時品嚐板橋區的特色美食和市場小吃，爭取在地民眾的支持。

參選板橋東區的吳達偉是網紅「Z9」，他的重要政見是推動居住正義、實施「囤房稅」，吳達偉說，雖然過去幾年，藍綠一直將「居住正義」掛嘴邊，但執行起來卻是雷聲大雨點小，新北市議會更在今年4月，藍綠聯手通過降低「囤房稅」，圖利財團、為投機客解套，卻犧牲一般民眾的居住正義。

他指出，「台灣房價這麼高，想必是人口很多，房子不夠住吧？」錯，實際上是持有房產的成本太低，目前全台灣僅有台北市、連江縣、宜蘭縣採行「房屋多稅越重」的差別稅率，其餘縣市則不管坐擁幾間房，僅以略高自住的1.5% 稅率課徵。

吳達偉說，這樣的低持有成本，等於變相鼓勵資本階級多買房囤房，造成市場失靈，目前全國空屋率10.2％，其中就新北市最多，有高達12萬多戶空屋，全國餘屋數從2012年底2.3萬戶，到2017年底達到7.5萬戶，5年不到，餘屋數暴漲3倍，但在房子賣不出去的同時，房價卻節節上漲，也就是說建商手上的空屋估值越來越高，但普通人越來越買不起房子，他主張透過稅制，提高囤房成本，告訴市場，國家不歡迎囤房，讓房價儘可能回歸正常市場機制。

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