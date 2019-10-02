郭柯合體拍定裝照 李縉穎：用什麼黨籍選不是大問題

2019-10-02 20:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘今晚合體，替雙方陣營立委參選人拍攝定裝照，柯文哲晚間六點半準時抵達攝影棚樓下，但未受訪。而郭台銘遲到約30分鐘，面對媒體詢問「拍照避開綠營背景參選人」、「會跟民眾黨參選人張幸松、朱哲成拍照嗎」？郭台銘只是笑而不答。

郭陣營首先現身的是代表參選新北市土城、三峽區立委選戰的李縉穎，他除了是前立委李嘉進的兒子，同時也是柯文哲前幕僚，晚間他帶著小朋友一起現身拍攝現場，引發關注。

由於李縉穎目前是以無黨籍身分參選，外界好奇「郭柯盟軍」整合情形。對此，李縉穎表示，其實現在也還在動態整合，是柯家軍還是郭家軍？用什麼黨籍參選？暫時都不是很大的問題。

「當柯幕僚跟郭幕僚都一樣辛苦啦！」他還笑說，在柯文哲那邊，也是每天一大早就要上班，平常也是加班到晚上加班到九點十點才離開。

至於和兩位「老闆」一起拍定裝照，是否會增加勝選機率？李縉穎坦言，自己現在知名度還不高，有兩位老闆的聯合推薦和加持，對提升知名度有很大幫助。

當被問及為何帶著小朋友一起來拍照？李縉穎表示，開始選舉後根本沒有空陪小孩，拍照行程相對是比較輕鬆的行程，所以想說可以多陪小孩就帶出來玩一下；郭董還沒有看過他的小孩，但郭董真的很喜歡小孩，所以才會推0到6歲國家養政策。

稍後現身的則是代表民眾黨參選新北市第七選區（板橋東區）的PTT名人「神龍Z9」吳達偉，他表示，如果台灣民眾黨有雙母雞，當然選情當然有幫助，數據無法估計，但確實有加分效果。他沒有回應怎麼看民眾黨其他具有綠營色彩的參選人沒有一起來拍照，僅說有這兩位加持，對競選的勝算有幫助，這是肯定的，但覺得還是回歸政策面來看。

據了解，今晚和柯文哲、郭台銘一起拍攝定裝照的，還有民眾黨台北市第三選區（中山、北松山）參選人何景榮、台北市第七選區（信義、南松山）參選人蔡宜芳，以及民眾黨唯一徵召，將代表參選台北市第五選區（中正、萬華）立委的現任無黨籍市議員徐立信。

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