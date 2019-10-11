增設古坑交流道側車道 林佳龍：納入整體計畫、全力支持經費

2019-10-11 13:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕國道3號古坑交流道自105年完工通車後，北上及南下匝道分別連接縣道149甲線及158甲線，距離逾3公里，導致交通動線紊亂，立委劉建國多次與交通部長林佳龍溝通協調，終於得到正面回覆，林佳龍表示，會納入交流道整體計畫，中央全力支持經費。

劉建國表示，古坑柳丁、麻竹筍產量全國第一，交流道肩負重要農產品的運送，還連結鄰近斗六、林內的經濟，古坑交流道採分離式設計，民眾要往來南、北匝道，要經過7個村落，外來遊客不僅可能迷路，還會造成交通混亂，車禍事故。

劉建國指出，交流道通車3年多來，地方怨聲載道，質疑「只做半套」，他與地方各級民代、百姓意見交流，大多數支持採用側車道來改善，2017年4月10日也向前交通部長賀陳旦爭取到先期規劃費用560萬元。

雲林縣長張麗善於上月26日現勘古坑交道道，表示已向中央爭取專案補助，並提報納入生活圈道路交通系統建設計畫；工務處長汪令堯也指出，古坑交流道改善方案，規劃在國道三號道路主線兩側，增設平面側車道，採單向各一快車道一機車道配置，北上線長度為2648公尺、南下線為2835公尺，總經費7.58億元，其中用地費用1.12億，工程經費6.46億，概估工期約21個月，加上用地徵收，施工期約需33個月。

劉建國日前針對古坑交流道改善問題在立法院進行總質詢，林佳龍表示，交通部視這條道路是重要且急迫的道路，側車道工程費中央與地方分配問題，鑑於地方財政困難，應該納入交流道整體計畫來打通，交通部在預算方面會全力支持。

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