小英指「中華民國台灣」為最大共識 學者肯定：最好的定義！

2019-10-10 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（10）日在國慶大會發表演說，並強調「中華民國台灣」是整個社會最大的共識，對此政大教授陳芳明相當肯定，他表示蔡英文以「中華民國台灣」的定義，來包容這島上各自不同的政治信仰，因此這是「最好的定義」。

陳芳明在臉書上表示，因為幾個月後即將總統大選，今年的國慶充滿激情，藍綠緊張關係加劇，但他同意蔡英文的說法「中華民國台灣是最大的共識」，因為透過這個定義，能包容這島上各自不同的政治信仰。因此這是「最好的定義」，也是「最大的包容」

陳芳明認為，藍營會有很多人憤恨不平，不過這個就是台灣的「現實」，因為這是台灣社會的「最大公約數」。他提到，他曾被中華民國欺負、羞辱，甚至讓他在海外流亡18年，也粗暴查禁過他的著作。「中華民國的滋味是那麼苦澀，又是那麼絕情。」他無奈地說道。

陳芳明說，在慶祝國慶之際，他想到江國慶只因空軍總部發生女童姦殺案，就無端遭到逮捕，甚至被槍決。因此「中華民國的粗暴，一直讓他無法容忍」。陳芳明肯定蔡英文強調並具體實踐「轉型正義」，才讓他慢慢接受中華民國與他共存的事實。最後他強調，「中華民國台灣」能把島上差異甚大的兩種認同結合起來，這樣共存下去。

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