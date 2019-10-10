就是愛台灣！英國網紅：一輩子不會被人說服台灣是中國的

2019-10-10 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天是國慶日，不少民眾紛紛祝賀台灣「生日快樂」，但這名網紅很特別，他是出生於英國、住在台灣15年的外國人，對台灣的愛卻大到難以言喻！他在臉書上除了祝賀台灣「生日快樂」，更感性表示「就算我離開亞洲，我一輩子不會讓人說服我說台灣是中國的」。

來自英國的YouTuber「DREAM清醒夢LUCID」，過去曾在台灣被保全用髒話嗆聲，但他當初面對惡行後卻友善回應「不應該用一個人的個人行為去評斷整個種族、宗教或是國家」，更強調「現在這裡（台灣）是我家」。

「DREAM清醒夢LUCID」今天在個人臉書「Dr34mlucid」祝賀台灣「生日快樂」，並強調台灣必須獨立，「不可以送給習近平」。他表示，住在台灣15年，後來搬到中國，卻只住了8個月就走了。

「Dr34mlucid」表示，當「享受到習大大的『暴政』、遇到爸爸被抓走的人、跟一些蘭州人聊他們的家鄉怎麼被警察『和諧』，又或者是去香港看兩百萬的遊行」，就會很清楚的知道「一國兩制沒有一個好的結果」。

「Dr34mlucid」感嘆，在民主國家長大的人都很幸運，因此西方人不可以繼續裝沒事，騙自己「中國會有一天開始尊重人權」，並放上中國對於言論自由做出限制的海報。他最後感性強調「就算我離開亞洲，我一輩子不會讓人說服我說台灣是中國的」。

「Dr34mlucid」臉書全文

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