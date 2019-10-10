郭柯各推立委 郭昕宜：協調只推１人

2019-10-10 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕柯文哲公佈本週日13號南下台中陪北北屯立委參選人謝文卿到一點利市場、太原夜市掃街拜票，如此是否打破郭柯合作，永齡基金會顧問郭昕怡遷戶籍準備參選北北屯立委，郭昕怡今天強調「郭柯合作不受影響」兩方各推舉人選，會再協調一個人出來參選，預計壋結果會在郭台銘在10月20日高雄粉絲會亮相，目前先賣個關子，會在粉絲會前有初步協調的結果。

郭昕宜也說，早就聽聞謝文卿表達參選的意願，一旦確認將掛民眾黨籍，但自己參選則是無黨籍，郭柯合作當初就說好，彼此可各推屬意人選，區域立委難免有重疊之處，郭家軍推薦可能比較慢，但雙方一定會協調整合。

郭昕宜說，雙方陣營會比較資歷、優勢及地方接受度，以自己來說，比較年輕、親切、有國會經歷，近期她也馬不停蹄拜訪地方人士並請益，謝文卿則是比較資深、有社會經歷，兩人會各有優點，但郭柯合作只推一個「合作就是求勝，讓勝選人出來代表！」

郭昕宜表示，目前郭柯在北北屯推薦立委模式，就如同苗栗縣第一選區立委，柯文哲推舉民進黨籍「友柯派」前政院中部聯合服務中心副執行長秘書朱哲成，今天郭台銘桃園升旗典禮公開介紹「郭家娘子軍」苗縣竹南鎮民代表陳怡樺，雙方也會協調整合，只共推一名立委參選人。

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