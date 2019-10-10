35年來第一位出席國慶美國參議員：支持台美簽自貿協定

2019-10-10 15:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）所率訪團，感謝克魯茲參議員堅定支持台灣的國際參與，也相信在台美密切合作下，可以為世界做出更多貢獻。克魯茲指出，台美在軍事、外交及經濟上的盟友關係，讓雙方彼此互惠。他也希望看到台美簽署自由貿易協定，相信對於兩國均有助益。

總統致詞時首先歡迎克魯茲參議員來到台灣，並表示，克魯茲參議員是這35年來，第一位出席我國國慶活動的美國聯邦參議員。今天也很高興能夠再次見面，在2016年1月，她當選總統後，克魯茲參議員曾發布新聞聲明，稱台灣是「自由典範，也是東亞和平的最佳希望」。

總統提到，在參議院的友台法案中，也都會看到克魯茲參議員的支持，她要代表台灣人民表達最深的感謝。這幾年，由於克魯茲參議員的強力支持，台灣的重要議題都被納入美國《國防授權法案》。今年《國防授權法案》重申《台灣關係法》及《六項保證》是台美關係的基石，也鼓勵台美加強合作交流，提升台灣自我防衛能力。

總統提及，除了透過國防事務交流之外，也希望台美能夠簽署雙邊貿易協定，持續加深夥伴關係，共同促進台美產業的發展。她相信在台美密切合作下，可以為世界做出更多貢獻。總統也特別感謝克魯茲參議員，堅定支持臺灣的國際參與。

總統表示，克魯茲參議員是台灣真誠的朋友。當前的台美關係是前所未有的穩固，期盼與克魯茲參議員一起努力，發展更深遠、更廣泛的合作關係。

隨後，克魯茲致詞時首先感謝蔡總統的熱情款待，以及台灣人民的深厚友誼，並表示，很榮幸一同參與台灣的國慶日，上午在觀禮台上聽到蔡總統的演說，訴說著台灣傳承下來自由民主的價值，相當激勵人心。

克魯茲指出，台美在軍事、外交及經濟上的盟友關係，讓雙方彼此互惠。他也希望看到台美簽署自由貿易協定，相信對於兩國均有助益。

克魯茲說，在各界都聚焦於香港人民面臨殘酷壓迫的此刻，捍衛自由民主越來越重要。美國人民很驕傲作為台灣的朋友，與台灣站在一起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法