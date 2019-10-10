蔡英文國慶談話 吳敦義︰總算及格了

2019-10-10 15:20

〔記者林良昇／台北報導〕今天是雙十國慶，國民黨主席吳敦義今下午出席「愛國旗愛國家國慶大會」，會前受訪時被問到對於蔡總統國慶文告表現，吳敦義表示，蔡總統以前都講「這個國家」、「那個國家」，現在終於稱中華民國，已經有改善了，就應該給鼓勵，分數總算及格了。

吳敦義強調，有講中華民國總比沒有講好，但是以前蔡總統都講「這個國家」、「那個國家」，現在終於稱中華民國，已經有改善，改善了就應該給她鼓勵，以後就應該就講中華民國，不要隨便講「這個國家」、「那個國家」，這樣最好。

媒體追問，對於蔡總統國慶談話打幾分？吳敦義則說：「哎呀！總算及格了吧！及格了啦！」

對於香港民眾號召飄揚中華民國國旗，吳敦義認為，這樣很好，中華民國國慶本來就是正統的國慶，締造中華民國是孫中山先生，是國父也是總理，推翻滿清才能創造中華民國，這108年來就是中華民國，雖然也有抗戰的狀況，也有台灣被割據在甲午戰爭的時候，好不好容易光復過來，卻又失去了大陸的領土，也歷經各種考驗，但始終就是中華民國，民有、民治、民享的三民主義。

此外，對於將自己排在不分區立委，吳敦義強調，老實講他還沒有考慮，但絕對不會排第一名，這一點絕對可以放心；但排多少名見仁見智，全心努力，但他也不一定去選。

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