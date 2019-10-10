2019-10-10 14:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣慶祝雙十國慶，今舉行別開生面的國旗風箏表演賽，由正副縣長賴峰偉、許智富領軍，在國旗歌樂聲中，向冉冉升空的國旗風箏致敬，另外現場還有特技風箏表演、風箏彩繪DIY，並有空飄糖果噱頭，吸引大小朋友前往同樂。

今日起一連2天的「菊島風箏、國旗飛揚」風箏表演賽活動，在重光青青草原舉行，由澎湖縣政府、澎湖縣風箏協會共同主辦，邀請國內風箏團隊俱樂部與風箏達人抵澎共襄盛舉，除了正副縣長參加外，還有國民黨立委候選人歐中慨議員、馬公市長葉竹林、市代會主席許國政、旅遊處長陳美齡、警察局長楊鴻正等貴賓與會。

由於適逢雙十國慶，主辦單位澎湖縣風箏協會理事長商累愛，特別安排在上午10時10分，舉行別開生面的風箏國旗升旗典禮，與會貴賓在主持台一字排開，向冉冉升空的國旗風箏致敬，隨後則有特技風箏花式芭蕾、各類特色風箏表演，除了地上充滿以自然風充氣的軟體風箏外，天空也布滿各種長串及立體軟體造型風箏表演，澎湖縣魚、縣鳥、縣樹及縣花也入列，場面相當壯觀。

另外風箏適合親子娛樂，因此現場也安排風箏DIY彩繪、親子遊戲空飄糖果等趣味活動，吸引大朋友帶小朋友一銅前往，由於天公相當配合，小朋友們都盡情徜徉在大自然的懷抱之中，明日續有一天活動，早上10時吉祥物風箏起飛、10時、11時、15時、16時特技風箏芭蕾團隊表演、10時、15時風箏DIY彩繪、1030、1130、1530、1630親子遊戲空飄糖果。

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菊島風箏國旗飛揚 澎湖舉行別開生面雙十典禮。（記者劉禹慶攝）

天公作美，各式風箏在空中飄揚相當壯觀。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉領軍，舉行別開生面的風箏國旗升旗典禮。（記者劉禹慶攝）

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