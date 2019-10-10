因《爐石》港電競案遭開鍘 賽評偷米：今後不再玩暴雪遊戲

2019-10-10 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港《禁止蒙面規例》5日生效，暴雪娛樂卡牌遊戲《爐石戰記》香港選手聰哥（blitzchung）6日獲勝後，戴上面罩受訪高喊「光復香港，時代革命」。暴雪公司8日宣布將聰哥從大師職業賽除名、取消本賽季所得獎金、禁賽1年，2名台灣主播賽評易先生、偷米也被解除合作。對此，偷米粉專今中午發布聲明，表示「今後我將不再參與任何暴雪遊戲的轉播，今後我不會再玩任何暴雪的遊戲」。

偷米文中表示，身為一名賽評，「贏家發聲的舞台是他努力掙來的，讓他說話是我的工作」，並稱自己照暴雪給的畫面，盡轉播本分完成工作。

偷米文中指出，「結果是破壞了你的聲譽，終止合作，謝謝台暴（台灣暴雪）過程中的幫助和補償方案」，不過對於整個「暴雪」決策，「我吞不下去」。

偷米文中宣布，除現階段已約好的工作，「今後我將不再參與任何暴雪遊戲的轉播，今後我不會再玩任何暴雪的遊戲」。

偷米文中認為，「你有你的商業考量，我有我的原則」，即便播報佔他大部分收入、「耕耘了四年的我現在也不知道該何去何從」，但實在「不能同意你的做法」，並想送給暴雪一句「Every Voice Matters（重視各種意見）」。

網友見狀紛紛留言打氣，「加油！我撐你！」「很喜歡你的播報」、「辛苦您了，暴雪真的很母湯」、「淚推偷米真男人」、「謝謝你」、「請收下我的膝蓋」；偷米也回應，若判決最終有改，期盼眾人繼續支持易先生、聰哥及關於賽事的其他人，「沒我的事了」。

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