圖輯》國慶大會 三軍儀隊、雷虎特技小組華麗登場

2019-10-10 13:35

〔記者塗建榮／台北報導〕今天上午是我國108年國慶大會，由立法院長蘇嘉全主持，有著諸多精彩的慶祝活動，像是三軍聯合儀隊表演、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊反恐操演、雷虎特技小組飛越總統府上空等，讓民眾驚呼連連。過程中，總統蔡英文也對體育表現優秀選手、國軍楷模致意。

總統蔡英文在國慶大會致詞時表示，台灣經歷過台海危機、退出聯合國、SARS、八八風災等磨難，這些歷史磨難與天災挑戰都會讓國家一天一天變得更好、更加進步。她並強調，生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此，因為「中華民國台灣」不是藍色也不是綠色，這就是社會最大的共識。

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