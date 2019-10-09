立委質疑促轉會只針對國民黨 楊翠：我們絕對不是東廠

2019-10-09 16:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日審理促轉會109年度預算，無黨籍立委陳玉珍質詢嗆問，促轉會有無針對金門進行轉型正義，還是整天只針對國民黨就像「東廠」；促轉會代理主委楊翠反駁強調，我們絕對不是「東廠」。

陳玉珍今日連番砲質疑楊翠問及，妳就任多久？妳有就任嗎？促轉會主委須經過國會同意？妳有經過立法院同意嗎？楊翠答詢，代理主委一職有經行政法院確認的。

陳玉珍追問，妳是以學台灣歷史的專業來接主委，那台灣歷史是不是等於中華民國歷史？楊翠回答「是」後陳玉珍再度質疑，誰告訴妳金門是屬於台灣省的，「妳有沒有讀歷史」？

陳玉珍說，促轉會有沒有對當年中華民國軍隊在金門所做不公不義之事，做過任何調查或轉型正義工作？楊翠回應說，在第四波撤銷有罪判決名單，內有數十名金門人。

陳玉珍質疑，妳說台灣歷史是等於中華民國歷史，「這是我相當不認同」，823砲戰還有18歲民眾死掉，國防部卻不給撫卹；楊翠說明，依據促轉條例，促轉會是處理政治迫害。陳玉珍反問，中華民國軍隊在金門拆房子，難道不是政治迫害？到底有沒有把金門當成台灣一部分。

陳玉珍重申，誰告訴妳台灣就是中華民國，誰告訴妳台灣就是中華民國？促轉會整天就像「東廠」，難道離島地區不需要轉型正義，金門當年受到軍隊不公不義的調查到底在哪裡；楊翠強調，「我們絕對不是東廠」，促轉會是針對國家做錯事來平反，相關流程會在「台灣轉型正義資料庫」呈現。

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