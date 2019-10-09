不認同北京當局 港人發起雙十節插中華民國國旗

2019-10-09 16:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」示威，在上週港府頒佈「禁蒙面法」又再度升級，而明天是「雙十國慶日」，香港民眾將在明天自發性在街頭插滿中華民國國旗，凸顯不認同北京當局，否定港府目前治理的方式，至於這些青天白日滿地紅的國旗屆時是否被香港警方取締，備受關注。

據了解，在97年主權移交之前，香港每逢雙十國慶日，都會掛滿青天白日滿地紅旗幟，但在97年後，只剩香港中山公園的青山紅樓，傳統僑社每年都會在此慶祝雙十國慶，並舉辦升旗典禮，今年也不例外，將在明天上午10點半舉行國慶升旗典禮，而我香港辦事處人員也會前往參加。

不過，「反送中」陳抗民眾將在明天雙十國慶日發起「青天白日滿地紅遍香港，中華民國國旗插遍香港」 ，此活動被列為為「香港人十月日程表」，此一日程表的抗爭示威已排到10月底。

香港政治評論家桑普日前在臉書響應插旗活動時，特地提醒要香港民眾在「10月10日，大家千萬不要搞錯，不要用中國國民黨的黨旗。」

由於正值香港情勢敏感時刻，明天雙十國慶，中華民國國旗是否會在香港街頭被取締引發外界關注？陸委會表示，政府關心香港自由民主，但不介入干預香港事務。而插旗活動，並非我政府發起，是香港民間發動，將會持續關注相關活動。

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