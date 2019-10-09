陳建仁主持玉山圓桌對話 台灣教育品質受區域夥伴肯定

2019-10-09 16:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕玉山論壇今進入第2天議程，副總統陳建仁主持「亞洲前瞻圓桌對話」，美國、印度、韓國與台灣政要對談，均同意在貿易衝突大環境下尋求合作的重要性，也熱烈肯定台灣技職教育的卓越，應加強鼓勵區域內青年的人才交流。

第3屆玉山論壇今天進入第2天議程，上午由副總統陳建仁主持「亞洲前瞻圓桌對話」，美國國務院副助卿孫曉雅、印度前國安顧問兼外交大臣梅農、韓國前通商交涉本部長朴泰鎬和行政院政務委員鄧振中同台對談。

陳建仁說，台灣的經濟發展要「以人為本」，新南向政策透過經貿合作、人才培育、資源分享和區域鏈結等4大重點領域推展，希望藉由公私部門整合，用台灣軟實力推廣多贏局面，達到區域的和平、穩定與繁榮發展，「台灣與亞洲可以互相幫助」。

孫曉雅提到自己在1990年代初期就派駐台灣AIT，現在的台灣雖改變許多，但早在那時，台灣就參與APEC、GATT和後來的WTO並做出貢獻，展現對自由貿易的支持，現在仍是美國重視的區域夥伴。孫曉雅重申美國印太戰略的自由與開放內涵，期待透過包容性策略，促進一個自由、開放、遵循商業活動高標準且推動由私部門領導成長的印太地區。

梅農則說，過去30幾年亞洲有令人驚豔的發展，但現在因發展失衡、分裂的秩序和權力平衡的改變，未來令人擔憂。梅農也提及，區域內專制獨裁的興起，壓縮妥協談判和溝通對話的空間，「香港反送中就是其中一例」，加上數位攻擊與武器發展等，「全球都有安全問題」，很難由政府一手解決，需要更多合作。

朴泰鎬從國際貿易角度切入，提及WTO近期沒有適當運作，現在很多保護國家安全的貿易手段，會產生危機。朴泰鎬也直言，不論美中貿易戰如何，霸權衝突將成為未來常態，因此他主張重建多邊貿易系統，多簽署高品質的區域貿易協定（RTA），同時鼓勵台灣企業更國際化，且可以和韓國在高科技部分合作，提供可靠貨源，貢獻經濟。

鄧振中短講內提及台灣技職與教育體系的優勢，引起其他與談人的共鳴；朴泰鎬回應說曾在越南見證台灣培育人才的卓越，陳建仁說到台灣中研院也有許多印度研究員，「這種人才交換對印太區域非常重要，因為自由開放區域需要更了解彼此、分享知識和經驗」，梅農也接著說印度來台學生一直增加，「這是我們應該往前邁進的共識」，應加強鼓勵區域內青年的人才交流。

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