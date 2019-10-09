辯稱郭台銘說要來就邀請 柯P：國慶升旗哪有什麼算計
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2019-10-09 12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天就是雙十國慶，北市府將在市府前廣場舉辦升旗典禮，今年竟打破以往僅邀請局處首長、議員的慣例，邀請鴻海集團創辦人郭台銘以「企業領袖」身分出席，和台北市長柯文哲一起升旗，讓國慶活動飄出濃濃的政治意味。值得注意的是，郭辦幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今一早先來市府場勘，還說台北市民來參加升旗，應沒有疑慮，僅是來升旗、跟國旗致意，就離開，也沒有太政治性的動作，外界想太多了。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，國慶日就是慶日，國慶升旗活動還是一個公開活動，有人要來共襄盛舉，自己當然是歡迎，不要想太多，哪有什麼算計，就是中華民國國慶日。

但過去沒有邀過郭台銘，今年為什麼要突然邀請？柯文哲則說，他（指郭台銘）有問說「他能不能來」，廢話，當然可以來啊，所以我們就送邀請函給他。

媒體追問，所以是郭台銘主動說要來？柯文哲表示，不是說主動啦，就是問一下這個參加可不可以，當然可以啊，歡迎啊。

不過有議員批評這是在公器私用，柯文哲表示，批評的人也可以來啊，又沒有說你不可以來，如果別人來你不能來，這才叫公器私用，如果大家都可以來，那怎麼叫公器私用呢。

對於外界質疑，今天是由市府幕僚陪同蔡沁瑜一塊場勘，過去好像都沒有先例？柯則指，一般比較VIP來，坦白講，比較關心的是警方，因為維安還是警方有責任，還是要保護安全，所以要看一下動線。

柯文哲強調，今天如果是大牌藝人要來，我們也要場勘啊，這是維安問題，只是平常沒有這麼大咖的人，如果是比較重要、有名的人來，還是會場勘，警方還是有一定的維安規格。

  • 台北市長柯文哲9日出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長柯文哲9日出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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