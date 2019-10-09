辯稱郭台銘說要來就邀請 柯P：國慶升旗哪有什麼算計

2019-10-09 12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天就是雙十國慶，北市府將在市府前廣場舉辦升旗典禮，今年竟打破以往僅邀請局處首長、議員的慣例，邀請鴻海集團創辦人郭台銘以「企業領袖」身分出席，和台北市長柯文哲一起升旗，讓國慶活動飄出濃濃的政治意味。值得注意的是，郭辦幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今一早先來市府場勘，還說台北市民來參加升旗，應沒有疑慮，僅是來升旗、跟國旗致意，就離開，也沒有太政治性的動作，外界想太多了。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，國慶日就是慶日，國慶升旗活動還是一個公開活動，有人要來共襄盛舉，自己當然是歡迎，不要想太多，哪有什麼算計，就是中華民國國慶日。

但過去沒有邀過郭台銘，今年為什麼要突然邀請？柯文哲則說，他（指郭台銘）有問說「他能不能來」，廢話，當然可以來啊，所以我們就送邀請函給他。

媒體追問，所以是郭台銘主動說要來？柯文哲表示，不是說主動啦，就是問一下這個參加可不可以，當然可以啊，歡迎啊。

不過有議員批評這是在公器私用，柯文哲表示，批評的人也可以來啊，又沒有說你不可以來，如果別人來你不能來，這才叫公器私用，如果大家都可以來，那怎麼叫公器私用呢。

對於外界質疑，今天是由市府幕僚陪同蔡沁瑜一塊場勘，過去好像都沒有先例？柯則指，一般比較VIP來，坦白講，比較關心的是警方，因為維安還是警方有責任，還是要保護安全，所以要看一下動線。

柯文哲強調，今天如果是大牌藝人要來，我們也要場勘啊，這是維安問題，只是平常沒有這麼大咖的人，如果是比較重要、有名的人來，還是會場勘，警方還是有一定的維安規格。

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