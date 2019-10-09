白綠關係生變 柯文哲：民進黨有被害妄想 選後會繼續追殺

2019-10-09 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選如火如荼進行，台北市長柯文哲自組台灣民眾黨，近日砲火猛攻總統蔡英文、總統府秘書長陳菊，白綠關係已然決裂。柯文哲接受接受媒體專訪時表示，民進黨人永遠懷疑他要選總統，「他們被害妄想」，並預料自己在大選後會繼續被追殺。

柯文哲昨晚（8日）接受《中央社》專訪，談及白綠關係，他表示目前與民進黨就是「禮尚往來」，就算他說不選2020，蔡英文連任，2024還是有其他民進黨人要選，到時候又要打他，「我只要不死，永遠都是個禍害」。

面對記者接連追問是不是想選2024，柯文哲說，「不管我選不選，只要我活著一天，他們（民進黨）就被害妄想」，又補充說「我不可以讓那些壞人得逞，這是我最大樂趣」。

對於頻頻把砲火對準陳菊，柯文哲辯稱，他只是就事論事，又提高雄市舉債問題，痛批「你覺得高雄為什麼輸這麼慘，民進黨有誠實面對這個問題嗎？」柯文哲認為，高雄市長韓國瑜的崛起，是討厭民進黨氛圍造成的，高雄慘敗是「天怒人怨」。

對於屢次批評自己的新潮流，柯文哲認為新潮流不倒，台灣不會好，「台灣不是新潮流，台灣不是民進黨，台灣是所有關心這片土地的人所共同擁有的」。

柯文哲也重新提及2017年世大運，黑衣人沒收旗幟事件，「打了1年，黑衣人事件被罰10萬元就沒有了，哪有這麼黑暗的社會」，並痛批名嘴在節目狂打他，最後也都沒出來道歉，「做完政治打手，一點責任都沒有」。

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