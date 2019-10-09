民進黨組「台灣派隊」 9艱困選區立委選將連線作戰

2019-10-09 11:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開「台灣派隊」青年連線記者會，由9個艱困選區青年立委參選人聯合作戰，呼喊「護國會，保台灣」口號。民進黨副秘書長林飛帆表示，過去有一段時間，青年世代與民進黨有點遙遠，他個人也曾對民進黨有很多批評，這些青年參選人過去也有對執政黨不滿、困惑的地方，但這些年輕參選人在這時間點投入，是因為一個很單純的理由，是因為我們在2020年有不能輸的壓力。

參與「台灣派對」連線的9位民進黨區域立委參選人，包括新北市第十二選區立委參選人賴品妤、新北市第九選區立委參選人蔡沐霖、新北市第十一選區立委參選人張銘祐、台北市第三選區立委參選人吳怡農、台北市第六選區立委參選人謝佩芬、新竹縣第一選區立委參選人周江杰、新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方、台中市第五選區立委參選人莊競程、連江縣立委參選人李問。

林飛帆表示，民進黨應該要有更多年輕世代慢慢接班，在黨內扮演重要角色，這9位立委參選人都非常勇敢，選擇在最艱困的選區。過去有一段時間，青年世代與民進黨有點遙遠，他個人也曾對民進黨有很多批評，這些青年參選人過去也有對執政黨不滿、困惑的地方，但這些年輕參選人在這時間點投入，是因為一個很單純的理由，是因為我們在2020年有不能輸的壓力。

林飛帆說，為因應2020因應國際新情勢是和國內經濟改革，我們需要有一個冷靜的總統、民主多數的國會、團結的社會。這就是為什麼民進黨928全代會要通過「世代共贏決議文」。希望這9位先發球員能夠進到國會，青年能夠改變民進黨，這條路我們會嘗試去實踐，我們會把意見化為行動，一步一腳印改變它。

民進黨秘書長羅文嘉表示，今年2月他來到黨部後，他和民進黨主席卓榮泰努力打造就是找回年輕人對民進黨的認同和參與，這個工作很辛苦，很開心今天看到成果出來。這9位參選人在民進黨最艱困的選區，因為他們年輕、理念清楚，所以站在第一線。民進黨曾是年輕人充滿夢想的政黨，去年年底，民進黨流失很多年輕人對這個黨曾有過的理想和夢想，所以我們要首先找回年輕人的認同，光靠他自己或林飛帆都不夠，好不容易找到「台灣派隊」9位參選人，要靠他們行動來證明他們的參與。

羅文嘉說，這個連線需要大家的支持和鼓舞，在民主和集權沒有模糊地帶、沒有搖搖擺擺，就像香港事件中，香港警察拿槍近距離對高中生射擊，這時我們態度沒有模糊，沒有說是「擦槍走火」，對就是對、不對就是不對，這就是「台灣派隊」和其他政黨不同，清楚站在民主、人權和勇敢的這一隊。請大家支持為台灣打贏這場選戰的「台灣派隊」。

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