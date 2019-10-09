郭柯國慶同框「用市政做選舉操作」？幕僚：郭以市民身分參加

2019-10-09 10:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘明國慶日會出席北市府升旗典禮，今早郭辦幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，先到市府探路，被媒體問道，這樣有利用「市政來做選舉操作」的疑慮？蔡沁瑜說，「台北市民來參加升旗，應沒有疑慮，來升旗、跟國旗致意，就離開，也沒有太政治性的動作，外界想太多了」。

蔡沁瑜今早先到市府場勘，她解釋「因郭台銘明天立刻要趕往下一場升旗活動，因此先來了解最快的離開動線」。外界解讀這是近期郭、柯第3次同框，蔡沁瑜回應，「我們不排斥這樣的解讀，但郭是市民身分、熱愛中華民國台灣，他也樂於參加這樣的活動，以前他沒有想到、也沒有機會（參加升旗），現在他希望把握這樣的機會，市府也歡迎市民、企業家來參與」。

郭台銘明到北市府升旗之後，隨即趕往位於桃園八德的國旗屋升旗，而那裡是藍委陳學聖的選區，蔡沁瑜回應，「郭台銘沒想這麼多，主要是之前已答應國旗屋主人，國慶日參加升旗典禮，且（郭）有捐國旗，國旗在現場也已經布置起來了，他會想去看看多壯觀，明天活動是我們主動要去參加，也回覆張老先生的邀請，所以沒有特別想是誰的選區，他純粹去參加升旗活動」。

被問到北市府沒有邀前立法院長王金平去升旗，是否有邊緣化王的感覺？蔡沁瑜回應，「我們不清楚王院長當天的行程，10日是我們幕僚跟市府提出要參加，市府很乾脆就答應了，且發給我們邀請函，王院長的行程我們沒有辦法掌握」。至於郭董出席北市府升旗典禮的裝扮，蔡沁瑜答，「國旗帽是基本配備」。

柯文哲在國慶連假期間規劃要幫一些民眾黨推薦立委人選輔選站台，郭台銘可能現身嗎？蔡沁瑜說，「若立委選將有提出需求，我們會去站台輔選」。

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