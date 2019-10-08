體育人士挺反送中遭抵制 黃捷：中國政治力無所不在

2019-10-08 22:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕香港電競選手戴防毒面具受訪並表態支持反送中，遭沒收獎金與禁賽一年，NBA火箭隊總管莫雷Daryl Morey在推特發文力挺香港，即遭中國抵制與贊助商撤資，時代力量高市議員黃捷強調體育歸體育、遊戲歸遊戲，憂心中國政治力無所不在！

黃捷透過臉書指出，上週爐石戰記職業賽例行賽，香港選手blitzchung在賽後帶著防毒面具受訪，並呼喊口號聲援反送中，以和平方式表達訴求，但今日暴雪以違反規章為由對blitzchung祭出處罰，沒收獎金並禁賽一年，甚至波及當時採訪的兩位賽評主播易先生 宅人生與Virtual - 偷米，雙雙被列入封殺黑名單，未來將無法再與暴雪合作！

在前些時間反蒙面法頒布之即，NBA火箭隊總管莫雷Daryl Morey，在推特發文力挺香港，事後遭到中國聯合抵制、贊助商撤資、暫停播報任何有火箭隊的賽事。

黃捷認為，這兩起事件都是中國政府以所謂「冒犯社會群體」、「錯誤言論」等字眼，來壓制運動員聲援香港爭取民主的個人意志表達，不只迫害工作權，更迫使國際間對於中國在香港的惡行禁聲，甚至冷眼旁觀。

而資方為了市場需求而犧牲言論與民主自由去迎合中國，無疑也助長了極權政府的思想審查，這讓人不禁擔心，未來還會發生多少次類似事件？這些幕後黑手還會在哪些領域去箝制自由？

黃捷表示，人權不該被販賣，在台灣的我們，面對中國強權，絕不會選擇屈辱地退縮！在此要嚴正譴責中國政府的卑劣手段，請不要再將極權的黑手伸進運動賽事干涉個人自由，並且正視香港人民訴求，極權永遠無法壓制追求自由的人民！請和人民站在一起！

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