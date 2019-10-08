洪秀柱：不下架民進黨 今日香港明日台灣

2019-10-08 20:52

〔記者陳昀／台北報導〕工商建設研究會會員大會今晚成立「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」，國民黨主席吳敦義、國民黨榮譽主席吳伯雄、前國民黨前主席洪秀柱等人同台合唱《中華民國頌》、《愛拚才會贏》，前總統馬英九因另有行程並未出席，洪秀柱致詞表示，明年大選若不下架民進黨，今日香港、明日台灣，將動亂無比。

吳敦義指出，希望全體努力讓韓國瑜當選總統，重返執政、撥亂反正，並讓國民黨立委過半、達到60席，這樣才能支持新任總統理念進而達到廉能有效率的政府、繁榮均富的經濟、公義和諧的社會、一中各表的九二共識「四大支柱」。

洪秀柱表示，如果不把「主權護不了、經濟拚不成、民生沒辦法」的民進黨下架，「今日香港就會變成明日台灣，動亂無比，沒辦法找到更好出路」，下架民進黨是唯一目標，必須化為行動、目標一致、勇往直前，並讓立委全壘打！

吳伯雄說，韓國瑜已帶動台灣庶民的大團結、大覺悟，台灣安全、國家有錢就是庶民共同的願望，歷史上劉邦帶動庶民站起來，建立漢朝光榮歷史，靠蕭何、韓信、張良，國民黨多的是這樣的人才，有信心韓國瑜當總統，中華民國一定可以重新站起來，大家要拚到最後一分一秒，以免選舉前一天兩顆子彈、很多奧步。

韓國瑜國政顧問團總召集人張善政說，大家看過高雄去年的慘狀，現在台灣有比過去的高雄好嗎？去年大家能把民進黨從高雄下架，明年就可以把民進黨從台灣下架，讓小英從總統位置下架，我們看到高雄翻轉、明年看到中華民國翻轉，要翻轉就要選韓國瑜。

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