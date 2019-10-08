柯文哲強推智慧販賣機進校園惹議 政大學者再開砲

2019-10-08 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲未經家長意見，就悄悄推「一校一智慧販賣機」政策，不僅引爆學童健康，還引發業者花1000元月租費便可取得全校師生消費數據的質疑。對此，昨爆料柯曾親口確認，學生證綁悠遊卡就能「實名收集數據」的政大法律系副教授劉宏恩，今（8）日再度發文開砲。

劉宏恩在臉書表示，可以請北市教育局不要再利用大安國中作為接受記者採訪自動販賣機好棒棒的「樣板」了嗎？看著同樣的孩子被安排一遍又一遍的在鏡頭前使用和稱讚販賣機，真的有點不知道我們在看哪個國家的新聞的感覺。

「大安國中校長，你是做教育的，你配合教育局做樣板、要學生陪著你配合，是不是也應該有個限度？」劉宏恩指出，今天問題重點在於北市府為什麼要「強迫每一所學校」都要設置指定廠商的販賣機，「大安國中覺得好棒棒你們自己設就好了，為什麼其他學校就要跟你們學校一樣被迫設置？」

劉宏恩也提到，有記者朋友說他們也不願意一直只是去採訪樣板，希望採訪反對的學校和家長，因此他呼籲，對於北市府智慧販賣機政策有反對意見的學校或家長，而且願意共同發聲的，可以私訊他，「我可以協助連繫表達意見」。

針對推動「一校一智慧販賣機」政策引發洩漏個資聲浪，柯文哲今上午回應，台灣還是有個資保護法，該怎麼做就怎麼做，將草擬一個台北市政府與所有商業機關訂定契約時，有關於資料處理，會用專章、附錄的方式處理，這樣子就解決掉了。

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