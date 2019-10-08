接見「傳統基金會」訪團 蔡英文盼台美簽署雙邊貿易協定

2019-10-08 17:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見美國「傳統基金會」創辦人佛訥博士訪團時表示，今年「傳統基金會」將台灣列為亞洲最佳經商地點之一，台灣的經濟自由度也名列世界第10，期待未來台美之間可以透過簽定雙邊貿易協定（BTA），進一步強化彼此的經貿往來。

總統致詞時表示，很高興上次在紐約見到佛訥博士（Edwin J. Feulner, Jr.）後，可以在總統府再次會面，這是她今年第2次在總統府跟佛訥博士見面。從她上任以來，常常可以跟佛訥博士請益，非常歡迎佛訥博士再次來到台灣，一起參加今年的雙十國慶。

總統說，今年是《台灣關係法》立法40週年，這項法案讓台美雙方的合作，不論是在國防安全、經貿科技或是文化等各個領域，都有更加緊密堅實的合作。

總統指出，過去3年多來，我們在法規鬆綁、財政健全、開放市場以及能源轉型等方面，做了很多努力。今年，傳統基金會將台灣列為亞洲最佳經商地點之一，台灣的經濟自由度也名列世界第10。我們在推動經濟結構轉型的同時，也持續深化民主、健全法治。

總統說，現在美國的尖端企業，包括思科、Google、微軟以及Amazon AWS，都來台設立研發或創新中心。過去2年來，我們宣布了許多新的能源合約，這是台美發展最快的合作領域之一。

總統除了期待未來台美之間可以透過簽定雙邊貿易協定，進一步強化彼此的經貿往來。也再次歡迎佛訥博士的來訪，期待訪團繼續給台灣最大的支持，一起為台美夥伴關係打拚。

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