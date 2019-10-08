白宮前發言人：盼未來台灣總統 加入對抗邪惡勢力團隊

2019-10-08 17:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）目前正訪台，她今下午出席玉山論壇與媒體見面時，被媒體問及台灣明年選舉的情況。桑德斯說，這是台灣人民要自己做的決定，她不會介入，但她希望無論未來是誰擔任台灣的領導人，都應該加入對抗邪惡團隊、站出來做對的事。

桑德斯今下午在大批媒體圍繞下舉辦僅有20分鐘的見面會。桑德斯在會中重申，她目前已不在政府就職，發言只能代表她自己，不過她仍認為，美國總統川普希望能看到好且公平的貿易協定，未來也將持續爭取對美國有利的協議，她相信總統也會希望其他國家好好捍衛自己的利益；桑德斯並說，台灣能預期川普會持續強硬（tough），直到他認為拿到一個好的協議為止。

有媒體問及川普喜愛在社群媒體上發言、公布政府人事與相關政策的風格，是否導致發言人工作非常難當？桑德斯表示，她認為總統能直接與選出他的選民對話是一件非常好的事，也能讓媒體、全國人民直接了解總統正在處理的事務。

針對中國勢力持續擴張，桑德斯說，多數人希望中國能依照規矩來，畢竟若要參加組織或活動，沒有人會希望在不公平的情況下進行，無論是說謊、欺騙或是偷竊，她認為川普總統已經把他的態度講得很清楚。

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