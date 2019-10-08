查統促黨組織犯罪 檢察總長邀高檢署、北檢、警政署、刑事局開會

2019-10-08 16:56

〔記者錢利忠／台北報導〕針對統促黨成員對香港藝人何韻詩潑紅漆獲法院裁定交保一案，法務部長蔡清祥昨在立法院指出，不容許任何人假政黨外衣從事犯罪，組織犯罪案件會嚴辦下去；為此，檢察總長江惠民今天下午召集高檢署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭等4人開會，研擬後續查緝對策。

關於檢警偵辦何韻詩被潑漆案的最新進度，原聲押禁見中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、大陳島鄉情文化促進會理事梁太富兩人，但卻被法官以尚無法證明是持續性的結構性組織為由，分別裁定20萬及10萬元交保，北檢雖就兩被告交保一事提抗告，但被高院駁回。

檢警後續另拘提首腦陳友達在內等9名共犯，訊後依違反組織犯罪防制條例等罪，諭令陳友達15萬元交保，同案被告邱翔琳、廖榮華各5萬元交保、王順合3萬元交保、李偉榤2萬元交保、梁國祥、梁國華、柯皓輝、祁禎禮，各1萬元交保。加上涉潑漆被當場逮捕的胡志偉、梁太富2人，全案已有11人交保。

立法院司法及法制委員會昨天邀蔡清祥及所屬單位主管，列席報告及審查明年度法務部預算等事項，面對立委質詢焦點指向潑漆案被告聲押未獲准一事，蔡清祥強調，何韻詩案仍積極偵查中，組織犯罪部份也會繼續查辦，被告聲押雖未獲准，但不代表未犯罪。

蔡清祥指出，統促黨雖經合法註冊，但政府不容許任何暴力、犯罪團體，藉由政黨外衣來從事犯罪行為，若有具體犯罪事證一定會嚴辦；至於統促黨是否為暴力犯罪團體，仍需由檢察官依個案情節、具體犯罪行為和證據來認定。

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