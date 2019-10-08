馬文君質詢拍桌 蘇揆怒批：降低立院、國民黨立委水準

2019-10-08 17:00

〔記者謝君臨／台北報導〕總統擬參選人呂秀蓮召開記者會，質疑連署遭到刁難，國民黨立委馬文君下午質詢時，質疑連署規定不符時宜，對年長者過於嚴苛，批評今天如果可以在連署書上動手腳，未來可能對選票、公投動手腳。行政院長蘇貞昌欲解釋時，遭馬文君拍桌，蘇憤而批評，馬此舉不但降低立法院水準，也降低國民黨立委水準。

立院院會今進行對行政院長蘇貞昌質詢，立委馬文君質詢時，提及正副總統連署有10項規定，包括連署人姓名要上下書寫，不能左右書寫；身分證正面影本只能貼上四邊圓角，不能裁切；戶籍地如果寫簡體字無效；連署書不可塗改或用立可白修正；出生年月日要用民國，不能用西元等，詢問是否一項不符就無效？

中選會主委李進勇答詢表示，馬委員所說應是呼應前副總統呂秀蓮的記者會，這部分可能有些誤會。馬不讓李繼續說明，續追問「簽名又蓋章否有效？」，一旁的蘇貞昌提醒：「委員，主委在回答，妳都沒在聽」。馬則高聲回：「這是我們公民的權利」，蘇怒回：「我來回答妳大聲什麼？」

馬文君繼續提出質疑，強調「今天你如果可以在連署書上動手腳，下一次就可以在選票上動手腳、在公投上動手腳」，蘇貞昌則怒回：「妳亂下結論，胡扯一通，亂講一通，人家給妳回答，妳又不聽，主委正在跟妳講，妳又不聽」。

馬文君強調，連署書只要2300萬人有符合資格就可以，此舉不但欺負民進黨前輩，也欺負全國所有年長者。講到激動處，馬文君一度拍桌怒嗆，蘇貞昌見狀，不甘示弱回拍，怒斥「妳拍什麼桌子」，馬則嗆：「你怎麼樣，這是我質詢的權利」，蘇再回批，此舉「降低立院的水準，也降低國民黨立委水準」。

李進勇則提醒馬文君，指質詢全國都在看，民主值得珍惜，不要因為一些誤會，誤導民眾。蘇貞昌則說，相關規定是在1995年就訂定的，如果不符時宜，可以研議修改。

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