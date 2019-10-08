國民黨公布民進黨政府「倒行逆施十大惡政」

2019-10-08 18:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天召開「零壹壹壹下架民進黨政府」記者會，公布民進黨政府「倒行逆施十大惡政」，副主席兼秘書長曾永權表示，蔡政府執政3年多可謂倒行逆施，是一個無能、傲慢、濫權、酬庸的政權，國民黨要結合所有民怨，明年1月11日下架民進黨、下架蔡英文，如果再給民進黨4年，中華民國就將粉身碎骨。

曾永權指出，國民黨已經開始執行百日選戰計劃，黨主席吳敦義昨日邀集地方黨部主委下達輔選命令，未來國民黨總統參選人韓國瑜將會展開全省各地傾聽之旅，逐一參加各縣市後援會及競選總部成立活動，吳、韓兩人都會同時出現，力拼勝選目標。

國民黨智庫執行長高永光提出所謂「民進黨政府施政期末檢驗」，列出十大惡政，分別為「內政－施政無方、社會紛亂」，「兩岸關係－對立僵局、人民受害」，「國際空間－每況愈下、坐困愁城」，「國防戰備－武德不彰、戰力受擾」，「司法改革－失信跳票、名實皆空」，「能源及生活環境－雙重標準、麻木無能」，「民生經濟－頹勢難挽、前途晦暗」，「庶民感受－一個台灣兩種世界、幹話滿天」，「競爭落後－風光難再、眼前盡是車尾燈」，「民主倒車－違法亂紀、蠻橫威權」。

立法院國民黨團總召曾銘宗則是舉出蔡政府最誇張的3個酬庸案例，分別為立法院長蘇嘉全外甥，大學沒有畢業，過去是唐榮公司勞工董事的張仲傑，獲升任唐榮總經理﹔曾被法院判刑1年10個月、緩刑2年的扁政府時期勞委會主委盧天麟，擔任台翔公司董事長﹔民進黨立委邱議瑩的弟弟，也是過去屏東縣議員的邱名璋，擔任中鋼子公司的寶固公司總經理。

曾永權表示，蔡政府3年政績各項重要指標全部不及格，人民看不到未來，無薪假創新高，貧富差距加大、酬庸滿天下，只要民進黨執政，綠營人士吃香喝辣，而且只要有關係，出事時都會沒關心。

他強調，民進黨執政只剩下「芒果乾」（亡國感）、政策買票，施政與民眾脫節，國民黨必須結合民怨並轉化為力量，明年重返執政，才能讓中華民國重返正軌。

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