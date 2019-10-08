準時到場還說笑話逗日本建商 韓國瑜：接待外賓沒任何壓力

2019-10-08 16:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天接見日本大和房屋集團，不但準時到場、也有準備名片、致詞過程嚴謹、還發揮幽默感逗樂訪客，跟先前讓日本訪客乾等、或讓日本訪客被遲到的情況完全不一樣，他事後指出，接待外賓沒任何壓力，就是用溫暖的手、溫暖與熱情的心迎接外賓。

日商大和房屋集團感謝高雄市政府行政效能，日本總公司特派高層執行董事片岡幸和率團，今天下午專程拜訪高雄市政府、向高雄市長韓國瑜致意，同時表達集團對於高雄投資案的重視，目前已確定斥資新台幣60億元興建高級飯店，計劃於2020年初動工，2023年完工營運。

韓國瑜帶領都市發展局、工務局、新聞局等局處首長，在鳳山行政中心接待日本訪客，有鑑於前幾回接待日本訪客的「挫折」經驗，今天明顯有所準備。

首先，原定下午兩點半的公開行程，市府在前5分鐘才開放媒體進場，且發放採訪證管制；身穿西裝的韓國瑜則是準時兩點半到場，先逐一與賓客交換名片，再與片岡幸和透過翻譯對話交流。

兩人致詞過程中，韓國瑜始終正襟危坐，相對於日本訪客的輕鬆舉止，韓國瑜略顯拘謹；致詞結束交換伴手禮時，韓國瑜特別請翻譯跟訪客說，市府贈送的酒比日本的「強一百倍」，訪客們聽到翻譯的說明後瞬間笑場，也讓現場氣氛顯得熱絡。

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