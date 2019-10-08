北市消防救護車4年71件事故近半有責 議員促改善通行系統

2019-10-08 16:35

〔記者蔡思培／台北報導〕消防救護車在出勤時有優先用路權，駕駛需要讓路。不過台北市議員吳世正今在議會警政衛生委員會指出，4年來北市消防救護車發生71件交通事故，造成2死31傷，其中消防局駕駛有責比率34%、雙方有責15%。

吳世正表示，104至107年北市消防局的消防救護車輛（包括救護車、水箱消防車、雲梯消防車等車）分別發生12、18、12、17件交通事故、共釀2死31傷，且2件死亡都是在去年發生。吳世正指出，這些車禍裡，消防局駕駛有責比率佔34%、雙方有責佔15%，事故發生原因多為未依規定讓車、未保持安全距離。

對此消防局表示，救護車進行任務時有「優先路權」，出勤也會使用鳴笛，提醒周邊的駕駛讓車，不過救護車輛的駕駛也需要多注意。但吳世正質疑，駕駛在馬路上聽到救護車鳴笛時，常常難以辨識救護車行車方向，即便知道附近有救護車，仍難以有效讓路。

吳世正舉出其他國家的救護車通行系統，日本救護車搭載緊急通行裝置，可透過感知器將訊號傳給交通管制中心，直接調整紅綠燈時間；英國則有開發「生命優先緊急交通控制」專案，用人工智慧（AI）與大數據演算，為救護車開導 分析最佳路徑，再利用交通號誌燈管理系統為救護車開道；卡達則設有車上廣播系統，車輛在救護車抵達200公尺前，就能透過聽收音機知道 「救護車接近，請讓路」訊息。

吳世正認為，台北目前救護車的做法太過傳統，只有鳴警笛，希望北市消防局能參考別國作法，盡快研議出其他系統。對此消防局表示，會在1個月內收集相關資料。

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