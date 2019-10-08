韓國瑜南部只輸60萬票而已！ 雲林縣議長估票嚇壞一群人

2019-10-08 14:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣議會議長沈宗隆今天分析選情還公布他的估票結果，當場宣布「張嘉郡和韓國瑜都會當選」，讓一旁的張嘉郡聽了開心到彎腰大笑，全場鼓掌叫好，「凍蒜」聲不絕於耳。

國民黨徵召雲林縣第一選區（海線）立委參選選人張嘉郡今天公佈第一波「青年接棒、雲林HIGH起來」競選主軸，沈宗隆、雲林縣府總顧問張清良、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、虎尾鎮長丁學忠、四湖鄉長蘇國瓏等人都蒞臨參加。

張清良並代表把象徵高鐵車廂的意象模型贈送給張嘉郡，感謝她爭取雲林進入高鐵時代，此次要由青年接棒讓雲林迎向新局，帶雲林HIGH起來。

沈宗隆分析選情，並估票張嘉郡在麥寮鄉起碼贏7、8000票，台西鄉贏2、3000票，東勢鄉贏2000多票，四湖鄉持平，整個台西區可望贏1萬5、6000票。但在北港區張嘉郡會輸，呼籲大家要努力輸在7000票以內，來回算張嘉郡至少還能贏5000票。

沈宗隆隨即反問今天有到場的虎尾鎮長丁學忠「會不會贏」，丁學忠大有信心回說一定贏，全場響起「凍蒜！凍蒜！」

沈宗隆再分析韓國瑜的選情，以南部7縣市即雲林以南到屏東，過去國民黨都輸100多萬票，但他分析韓國瑜選情愈來愈看好，如今只輸約60萬票，但在花東澎湖等縣市藍軍一定會贏，若再補上彰化南投及桃竹苗，剩下台北市和新北市，韓國瑜也一定當選。

沈宗隆強調，雖是他的估票，但他從南走到北絕非空穴來風，尤其選舉靠聲勢，鼓舞競選團隊先聲奪人，不能輸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法